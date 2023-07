Fußball | Regionalliga FSV Zwickau holt zwei Abwehrspieler mit Regionalliga-Erfahrung Stand: 12.07.2023 14:09 Uhr

Der eine ist in München geboren und kommt aus der Regionalliga Bayern, der andere wuchs in Leipzig auf und spielte zuletzt im Südwesten: Nun sollen Sandro Sengersdorf und Kilian Senkbeil beim FSV Zwickau hinten dichtmachen.

Fußball-Regionalligist FSV Zwickau hat die Neuzugänge neun und zehn verpflichtet. Die Defensivspieler Sandro Sengersdorf und Kilian Senkbeil sollen künftig die Abwehr der "Schwäne" verstärken. Wie der Verein am Mittwoch (12.07.2023) mitteilte, erhielten beide Kicker jeweils Zweijahresverträge bis 2025.

Aus dem Trainingscamp zum Vertrag

Sowohl Sengersdorf als auch Senkbeil konnten FSV-Trainer Rico Schmitt im Zwickauer Vorbereitungscamp in Wesendorf überzeugen. Beide Kicker kommen mit ordentlich Regionalliga-Erfahrung nach Zwickau: Der 24-jährige Sengersdorf spielte für den SV Heimstetten 82 Partien in der Regionalliga Bayern.

Senkbeil durchläuft Lok- und RB-Nachwuchs

Der gebürtige Leipziger Senkbeil kommt von Südwest-Regionalligist SGV Freiberg zum FSV Zwickau: Der ebenfalls 24-Jährige spielte im Nachwuchs von Lok Leipzig und RB Leipzig, eher er in die U23 von Bayern München und später über Meuselwitz und das lettische Auda nach Freiberg wechselte. Er stand in 45 Regionalliga- und 23 Drittliga-Spielen auf dem Platz. Für den RB-Nachwuchs spielte er je 46 Partien in der U17- und U19-Bundesliga.

dh/pm