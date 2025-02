Fußball | Regionalliga Frostnächte - erste Spielabsagen in der Regionalliga Stand: 13.02.2025 10:24 Uhr

Es ist immer noch Winter, auch in Mitteldeutschland. Der macht sich in den kommenden Tagen mit strengem Nachtfrost bemerkbar. In der Regionalliga sind bereits die Spiele des FSV Zwickau und von Carl Zeiss Jena abgesagt.

Die Temperaturen gehen am Wochenende in den Keller, vor allem nachts wird strenger Frost erwartet. Heißt für die Regionalliga Nordost: Der 22. Spieltag wird sicher ordentlich zerrupft. Das für den Sonntag (16. Februar) geplante Duell zwischen dem FSV Zwickau und dem FC Rot-Weiß Erfurt ist bereits am Donnerstag abgesagt worden. Gründe sind der knüppelharte Platz und die ungünstige Wetterprognose. Das Anschalten der Rasenheizung ist keine Option, aus Kostengründen. Für die Westsachsen ist es das zweite Spiel in Folge, welches ausfällt. Bereits vergangenes Wochenende war die Partie in Plauen kurzfristig abgesagt worden.

Auch in Jena wird nicht gespielt

Auch in Thüringen wird nicht gespielt: Nach einer Platzbegehung steht fest, dass die für Samstag geplante Partie des FC Carl Zeiss Jena gegen den VFC Plauen nicht stattfinden kann. Der Platz sei teilweise gefroren, die Prognosen geben wenig Grund zu Optimismus. Und auch das Heimspiel des ZFC Meuselwitz gegen den Greifswalder FC (Sonntag) wird wohl nicht stattfinden können. Hier soll es am Donnerstagmittag eine Entscheidung geben.

Chemie Leipzig: Entscheidung am Freitag

Ebenfalls für den Sonntag geplant ist das Heimspiel der BSG Chemie Leipzig gegen Hertha Zehlendorf. Doch ob im Kunze-Sportpark gespielt werden kann, ist ebenfalls fraglich. Wie Pressesprecher Schilde auf Nachfrage von Sport im Osten erklärte, soll am Freitagvormittag eine Platzkommission das Grün in Augenschein nehmen. Man wolle möglichst spielen, aber auch, wenn es der Platz nicht hergibt, rechtzeitig die Partie absagen.

SpiO