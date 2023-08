Fußball | 2. Bundesliga "Freundschaftliches Verhältnis" zwischen Magdeburg und Braunschweig Stand: 04.08.2023 13:16 Uhr

Das Wort Fanfreundschaft fällt immer wieder, wenn es um das Verhältnis der Fußballklubs 1. FC Magdeburg und Eintracht Braunschweig geht. Vor dem Duell am Samstag fragten wir beim FCM nach, was es damit auf sich hat.

Auch wenn es auf den ersten Blick durch eine besondere Atmosphäre den Anschein hat: Eine offizielle Fanfreundschaft zwischen den Fußball-Zweitligisten 1. FC Magdeburg und Eintracht Braunschweig gibt es nicht. Das sagte der FCM-Fanbeauftragte Ralf Dobberitz am Freitag "Sport im Osten". Am Sonntag (13:30 Uhr im Liveticker und Audiostream in der SpiO-App) treffen beide in Magdeburg aufeinander.

Regionale Nähe und einzelne Freundschaften

"Ich würde insgesamt von einem freundschaftlichem Verhältnis sprechen. Es gibt einzelne Freundschaften zwischen Fanklubs. Dazu sehr viele Einzelfreundschaften", beschreibt es Dobberitz. Das hinge auch damit zusammen, dass viele Anhänger der nur rund 90 km entfernten Klubs Arbeitskollegen seien: "Diese Sympathien haben sich so langsam entwickelt" Beim Spiel am Sonntag gebe es keine Pufferblöcke, in der Stadt keine Berührungsängste: "Du wirst mit blau-gelben Schals auch in Magdeburger Kneipen gehen können."

Bei einem Spiel in Magdeburg präsentieren zwei Zuschauer einen Freundschaftsschal mit den Emblemen des 1. FC Magdeburg und von Eintracht Braunschweig.

Offizielle Fanfreundschaft nur mit Klub aus Krakau

Bei den Ultras sei das Verhältnis "neutral". 2019 hatten die FCM-Ultras vor dem Aufeinandertreffen in der 3. Liga geschrieben: "Diese Freundschaften und Sympathien respektiert und akzeptiert Block U ausdrücklich und somit heißen wir die Fans aus Braunschweig herzlich willkommen. Nichtsdestotrotz wollen wir auch darauf hinweisen, dass Block U bis auf wenige Einzelkontakte keine freundschaftlichen Beziehungen nach Braunschweig unterhält und dieses Spiel aufgrund dessen für uns, im Gegensatz zu vielen anderen Clubfans, keinen besonderen Stellenwert genießt – abgesehen von der sportlichen Brisanz zum Saisonauftakt." Entsprechend sei nur FCM-Fankleidung und die des polnischen Klubs Hutnik Krakow erlaubt. Mit dem Zweitligisten aus Krakau existiert eine offizielle Fanfreundschaft, das bestätigt Ralf Dobberitz.

Ralf Dobberitz, der Fanbeauftragte des 1. FC Magdeburg

Unterstützung bei den Hochwassern 2002 und 2013

Sportlich gab es zwischen dem 1. FC Magdeburg und Eintracht Braunschweig zwischen 2001 und 2019 kaum Berührungspunkte: "Ab 2001 fuhren viele Magdeburger zur Eintracht, um dort 2. Liga zu sehen", erzählt Dobberitz. Das Verhältnis stärkte sich durch einzelne Aktionen, wie der Fanbeauftragte berichtet: "Die Braunschweiger Fanszene war schon beim Hochwasser 2002 sehr aktiv, auch bei dem von 2013 unterstützten sie uns mit Manpower und finanziell." Damals trat die Eintracht auch zu einem Benefizspiel beim 1. FCM an.

Beim bis heute ungeklärten Tod des FCM-Fans Hannes 2016 sammelte die "Blau-Gelbe-Hilfe", das sind Braunschweiger Anhänger für Fanrechte, Geld für die Magdeburger. Bei einer Drittliga-Partie der Eintracht gegen FCM-Erzrivale Hallescher FC im gleichen Jahr wurde vor der Fankurve der Heimfans das Plakat "Ruhe in Frieden Hannes" aufgehangen. Gesten, die die Elbestädter nicht vergessen haben.



cke