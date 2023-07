Fußball | Testspiele FCM mit lockerem Erfolg - Aue und HFC siegen zweistellig Stand: 01.07.2023 17:19 Uhr

Zweiter Sieg im zweiten Test: Zweitligist 1. FC Magdeburg hat sich auch in Westerhausen keine Blöße gegeben und den nächsten Testspiel-Erfolg gefeiert. Ebenfalls siegreich gegen unterklassige Gegner waren die Drittligisten Erzgebirge Aue, Dynamo Dresden und der Hallesche FC.

Magdeburg siegt bei Partnerverein SV Westerhausen

Der 1. FC Magdeburg hat auch das zweite Testspiel in der Sommervorbereitung auf die anstehende Spielzeit in der 2. Bundesliga gewonnen. Der FCM siegte am Samstag (1.7.2023) bei seinem Partnerverein SV Westerhausen mit 4:0.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit und einer bis auf Keeper Robert Kampa komplett ausgewechselten Elf drehten die Blau-Weißen im zweiten Durchgang bei regnerischen Bedingungen vor 1.292 Zuschauern in Thale auf. Luc Castaignos gelang nach 62 Minuten der erste Treffer für das Titz-Team. Sechs Minuten später trug sich Innenverteidiger Jamie Lawrence in die Torschützenliste ein. Ein weiterer Kopfball-Treffer von Castaignos untermauerte die Dominanz des FCM (79.) gegen den Oberliga-Absteiger. Den Schlusspunkt setzte Neuzugang Ahmet Arslan (86.).

Am Dienstag steht für Magdeburg der dritte Test an, dann geht es gegen Regionalligist VSG Altglienicke. Einen Tag später reist der FCM-Tross ins neuntägige Trainingslager nach Fieberbrunn/Österreich.

Erzgebirge Aue: Neuzugänge knipsen im ersten Testspiel

Ebenfalls ein lockerer Aufgalopp ist Erzgebirge Aue gelungen. Die "Veilchen" waren beim Benefizspiel beim BC Erlbach mit 10:1 (5:1) erfolgreich.

Nach wenigen Minuten war es Neuverpflichtung Sean Seitz, der in seinem ersten Spiel für Aue den ersten Treffer erzielte. Korbinian Burger, Marvin Stefaniak und der ebenfalls vor kurzem verpflichtete Marcel Bär erhöhten bereits nach 21 Minuten auf 4:0. Bis zum Halbzeitpfiff konnte Seitz ein weiteres Mal einnetzen, aber auch die Gastgeber durften sich über einen Treffer freuen. Nach dem Seitenwechsel sorgten Tim Danhof (2), Erik Majetschak, Luc Elsner und Omar Sijaric für den Endstand.

Dynamos Schäffler mit Dreierpack in Bautzen

Ein halbes Dutzend Tore hat Dynamo Dresden bei Budissa Bautzen erzielt. Besonders treffsicher beim 6:0-Erfolg vor 2.700 Zuschauen präsentierte sich Manuel Schäffler.

In der ersten Halbzeit war es lediglich Stefan Kutschke, der kurz vor dem Pausenpfiff für Jubel unter den Dynamo-Anhängern im Rund auf der Müllerwiese sorgte. Ansonsten tat sich die SGD, bei der alle einsatzfähigen Akteure Spielzeit bekamen, schwer Chancen herauszuspielen. Kurz nach dem Seitenwechsel war es U19-Spieler Tony Menzel, der auf 2:0 erhöhte. Bautzen leistete nur noch wenig Gegenwehr und so kam Dynamo zu weiten Treffern. Schäffler war dabei dreifach erfolgreich (58./82./84.). Zudem traf Panagiotis Vlachodimos per Freistoß zum zwischenzeitlichen 4:0.

Hallescher FC macht‘s in Bennstedt zweistellig

Auch der Hallesche FC hat im ersten Testspiel auf die Saison 2023/24 einen klaren Sieg eingefahren. Das Team von Sreto Ristić gewann drei Tage nach dem Trainingsauftakt beim FSV Bennstedt mit 15:0 (7:0).

