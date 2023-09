Neues vom Krügel-Platz | Folge 9 FCM-Heimsieg gegen Hertha BSC: Zehn-Tore-Wahnsinn von Magdeburg Stand: 03.09.2023 13:00 Uhr

An diese Partie werden sich die Fans des 1. FC Magdeburg noch lange erinnern: viermal hinten gelegen und am Ende trotzdem gegen den Bundesliga-Absteiger Hertha BSC gewonnen. Das Tor-Spektakel von Magdeburg in der Podcast-Analyse.

Von Daniel George, MDR SACHSEN-ANHALT

Am Ende war da nur noch Jubel. Und Erleichterung. Und auch ein bisschen Verwunderung über das, was auf dem Rasen der MDCC-Arena gerade geschehen war.

Mit 6:4 gewann der 1. FC Magdeburg am Samstagnachmittag gegen den Bundesliga-Absteiger Hertha BSC aus Berlin – und das, obwohl die Gastgeber vor 26.872 Zuschauern viermal in Rückstand gerieten. Eine Partie, die den Fans des 1. FC Magdeburg noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Die FCM-Experten Guido Hensch und Daniel George analysieren im Podcast das Zehn-Tore-Spektakel, sprechen über den starken Saisonstart des 1. FC Magdeburg und blicken auf das nächste Highlight voraus.

Folge 9 von "Neues vom Krügel-Platz" in drei Schlagzeilen:

1.) Die schier unbändige Moral der FCM-Profis – ab Minute 03:00

Ob sich Guido Hensch erinnern kann, solch ein spektakuläres Spiel schon einmal in der MDCC-Arena erlebt zu haben? Dieser Frage gehen die FCM-Experten zu Beginn des Podcasts nach und widmen sich dann der Analyse des Torfestivals.

Themen in diesem Zuge: personelle Veränderungen von Cheftrainer Christian Titz und die schier unbändige Moral des Teams.

2.) Noch immer ungeschlagen: Was macht den FCM so stark? – ab Minute 16:30

Nach fünf Partien ist der 1. FC Magdeburg in der zweiten Bundesliga noch immer ungeschlagen. Der letztjährige Abstiegskandidat befindet sich plötzlich in der Spitzengruppe der zweithöchsten deutschen Spielklasse – und das, obwohl Magdeburg in den ersten Partien bereits gegen ambitionierte Gegner antreten musste.

Wie fällt die Zwischenbilanz aus? Was macht den FCM derzeit so stark? Und was muss trotz aller Euphorie noch besser werden? Das besprechen die FCM-Experten im Podcast.

3.) Das nächste FCM-Highlight wartet schon – ab Minute 28:00

Nach dem Torfestival gegen Hertha BSC Berlin bleibt dem 1. FC Magdeburg erst einmal Zeit zum Durchatmen. Erst in zwei Wochen steht die nächste Partie auf dem Programm – aber die hat es erneut in sich.

Wieder tritt Magdeburg gegen einen Bundesliga-Absteiger an. Diesmal geht es auswärts zum FC Schalke 04. Eine Partie, auf die die FCM-Fans seit dem Sommer hinfiebern. Der Gästeblock ist längst ausverkauft.

Zum Abschluss des Podcasts blicken die FCM-Experten auf die Partie in Gelsenkirchen voraus und beantworten die Fragen der FCM-Fans.

MDR (Daniel George)