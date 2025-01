Mitgliederversammlung FC Rot-Weiß Erfurt: Weiteres Vorstandsmitglied gibt Rücktritt bekannt Stand: 20.01.2025 15:01 Uhr

Der Aufsichtrat von FC Rot-Weiß Erfurt muss innerhalb von vier Wochen einen neuen Vorstand berufen. Lars Fuchs hatte am Ende der Mitgliederversammlung erklärt, er könne mit der Mehrheit der Aufsichtsratsmitglieder nicht zusammenarbeiten und sein Amt niedergelegt. Zwei Tage nach der Versammlung hat nun ein weiteres Vorstandmitglied seinen Rücktritt erklärt.

Von MDR THÜRINGEN

Maik Nottrodt, der in den vergangenen vier Jahren unter anderem für die Jugendabteilung des Vereins verantwortlich war, teilte mit, dass er nicht weiter für den Vorstand zur Verfügung stehe. Er wolle mehr Zeit für die Familie haben, sagte Nottrodt MDR THÜRINGEN. Die Entscheidung habe er schon im vergangenen Sommer getroffen.

Unterschiedliche Ansichten zur künftigen Ausrichtung des Vereins

Bei der Mitgliederversammlung am Samstag wählten die knapp 500 Mitglieder Winfried Bergmann, Rolf Hildebrandt und - als Vertreter der Fan-Gruppierungen - Kai Brandau neu in das fünfköpfige Gremium. In ihren Ämtern bestätigt wurden Steffen Böhm und der bisherige Aufsichtsratssprecher Reike Meyer.

Im Vorfeld hatten die Kandidaten in den Vorstellungsreden verschiedene Ansichten zur künftigen Ausrichtung des Vereins geäußert. Im Kern ging es um die Frage, wie eng der Stammverein, unter dessen Dach die Nachwuchsmannschaften spielen, und die investorengelenkte Spielbetriebs-GmbH der ersten Profi-Mannschaft miteinander verzahnt werden sollen.

Befürworter stellten Vorteile einer gemeinsamen Geschäftsstelle heraus. Zudem könnten die Sponsoring-Aktivitäten gebündelt werden. Kritiker - wie der zurückgetretene Sprecher Lars Fuchs - fürchten, dass der Stammverein mit seinen zehn Nachwuchsmannschaften an Unabhängigkeit verlieren werde. Letztlich wurden Vertreter beider Lager in den Aufsichtsrat gewählt.

Neuer Vorstand muss berufen werden

Fuchs erklärte am Ende der Versammlung, er könne mit der Mehrheit der Aufsichtsratsmitglieder nicht zusammenarbeiten. Deshalb ziehe er die Konsequenzen und lege sein Amt nieder. Innerhalb von vier Wochen muss der Aufsichtsrat einen neuen Vorstand berufen. Vor den Wahlen hatten Vertreter verschiedener Vereinsgremien eine insgesamt positive Bilanz des vergangenen Jahres gezogen.

So sei das Nachwuchsleistungszentrum auf höchster Stufe vom DFB zertifiziert worden. Die erste Mannschaft spiele derzeit erfolgreich in der Regionalliga. Und auch die Mitgliederzahlen hätten sich gut entwickelt. Derzeit habe der Verein knapp 2.800 Mitglieder. Das sind doppelt so viele wie im Jahr 2010, als der FC Rot-Weiß in die Insolvenz rutschte.

MDR (gh)