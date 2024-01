Fußball | 3. Liga FC Erzgebirge Aue feiert deutlichen Testspielsieg gegen den ZFC Meuselwitz Stand: 10.01.2024 15:03 Uhr

Der FC Erzgebirge Aue hat im zweiten Testspiel in der Winterpause den ersten Sieg eingefahren. Gegen den ZFC Meuselwitz gewannen die "Veilchen" in dreimal 30 Minuten überaus deutlich 6:0 (4:0, 2:0) – sogar ein Probespieler trug sich in die Torschützenliste ein.

Bei eisigen Temperaturen hat Drittligist FC Erzgebirge Aue am Mittwoch (10.01.2024) einen klaren Erfolg gegen Regionalligist ZFC Meuselwitz geholt. Die auf dem Auer "Trainingsplatz 2" ausgetragene Partie war kaum angepfiffen, da musste ZFC-Keeper Justin Fietz bereits zweifach den Ball aus dem eigenen Netz holen. Aue, zunächst weitestgehend mit der Stamm-Elf aus der Liga angetreten, war auf noch leicht verschneitem Geläuf durch Marcel Bär (4.) und Marvin Stefaniak (7./FE) frühzeitig in Front gegangen. Im zweiten Drittel gelang dem Team von Trainer Pavel Dotchev ein erneuter Doppelschlag – wiederum traf Bär (44.) sowie auch Joshua Schwirten (48.) zum 4:0.

Probespieler Mamin Sanyang traf per aufsetzendem Seitfallzieher zum 6:0-Endstand.

Nach zwei von drei absolvierten Dritteln tauschte Coach Dotchev gänzlich durch. Neben dem übrigen gestandenen Personal kam nun auch Probespieler Mamin Sanyang zum Zug. Und der Rechtsaußen, aktuell bei Hannover 96 II unter Vertrag, war direkt Teil des dritten Doppelschlags der Auer in den Minuten 72 und 75. Nachdem zunächst Steffen Meuer auf 5:0 stellen konnte, setzte Sanyang nur kurze Zeit später zum Seitfallzieher an und sorgte sehenswert für den Schlusspunkt der Begegnung.

So geht's für beide weiter

Für den FC Erzgebirge steht am Samstag (13.01.2024) noch das dritte und letzte Vorbereitungsspiel an. Ab 12:00 Uhr empfangen die "Veilchen" dann Energie Cottbus, ehe es es knapp eine Woche später in der Liga weitergeht. In einem ersten Winterpausen-Test unterlag der FCE bei Zweitligist Hertha BSC 0:2.



Der von Georg-Martin Leopold trainierte ZFC Meuselwitz hat vor Beginn der zweiten Saisonhälfte hingegen noch zwei Tests vor der Brust. Zunächst bei RB Leipzigs U19, dann zuhause gegen den VFC Plauen.

pti