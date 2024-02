Fußball | Regionalliga FC Carl Zeiss Jena lässt Angreifer Krauß ziehen - Prokopenko kommt zurück Stand: 01.02.2024 19:03 Uhr

Nächster Abgang beim FC Carl Zeiss Jena. Wenige Augenblicke vor dem Schließen des Transferfensters hat auch Angreifer Maximilian Krauß die Thüringer verlassen. Ihn zieht es nach Informationen von "Sport im Osten" nach Cottbus. Den umgekehrten Weg geht Alexander Prokopenko, der zum zweiten Mal in Jena anheuert.

Maximilian Krauß wird ab sofort nicht mehr das Trikot von Carl Zeiss Jena tragen. Wie der Thüringer Regionalligist am Donnerstagnachmittag (01.02.2024) mitteilte, wurde der Vertrag auf Wunsch des Spielers im gegenseitigen Einvernehmen vorzeitig aufgelöst.

Vom Paradies in die Lausitz?

Krauß möchte sich "einer neuen sportlichen Aufgabe widmen". Er bleibt der Regionalliga Nordost wohl erhalten, sein neuer Verein soll nach Information von "Sport im Osten" Energie Cottbus sein. Jena erhält laut eigener Aussage eine Ablösesumme für den 27 Jahre alten Angreifer. Cottbus selbst hat den Transfer noch nicht vermeldet.

Kraus war im Sommer 2021 von der SpVgg Unterhaching an die Kernberge gekommen. In 84 Spielen für den FCC erzielte er 15 Tore, zudem bereitete er 28 weitere Treffer vor. Mit den Paradies-Kickern gewann Krauß 2022 und 2023 den Thüringenpokal.

Fünf Abgänge, nur ein Neuzugang

Damit ist Krauß nach Jonathan Muiomo, Oleksii Ohurtsov, Jan Dahlke und Fynn Kleeschätzky der fünfte Spieler der Carl Zeiss in diesem Winter verlässt. Einen Neuzugang gaben die Jenaer am Donnerstagabend auch noch bekannt. Alexander Prokopenko kehrt zurück und hat einen bis Sommer 2025 laufenden Vertrag unterschrieben. Von 2017 an durchlief der jetzt 22-Jährige die Nachwuchsmannschaften des FCC und absolvierte in der Saison 2021/22 34 Spiele in der ersten Mannschaft. Im Sommer 2022 zog es ihn zum SC Freiburg II, ein Jahr später folgte der Wechsel zu Energie Cottbus.

Cheftrainer Bürger ist sich deshalb sicher, dass "er wenig Zeit brauchen wird, um sich zu akklimatisieren. Er ist ein junger Spieler, der einst hier im Nachwuchsleistungszentrum ausgebildet wurde, seinen Erfahrungsschatz in den vergangenen zwei Jahren außerhalb Jenas erweitert hat und bei dem wir wissen, über welche Qualitäten er verfügt."

Alexander Prokopenko ist zurück beim FC Carl Zeiss Jena.

___

red