Olympia | Paris 2024 Fahnenträger bei Olympia: Sticht Sportschütze Reitz die Basketball- und Tennis-Stars aus?

Sportschütze Christian Reitz hat sportlich alles erreicht, aber Fahnenträger bei Olympia war der Lausitzer noch nicht. Dieser Traum könnte in Paris wahr werden. Der 37-Jährige ist allerdings skeptisch, denn die Konkurrenz ist groß und prominent. Bis Sonntag können Sie für den sächsischen Sportschützen abstimmen.

Für Christian Reitz war es eigentlich ein ganz normaler Sonntag, als das Telefon des Sportschützen klingelt. Olaf Tabor, Chef de Mission des DOSB, ist am anderen Ende und beglückwünscht den Olympiasieger. Denn Christian Reitz hat es gemeinsam mit Basketball-Weltmeister Dennis Schröder und Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev auf die Shortlist der Fahnenträger geschafft.

Ehre für den Schießsport

Auf die entscheidende Frage "Möchten Sie auf der Shortlist der Fahnenträger stehen?" von Tabor, antwortet Reitz entschieden mit "Ja!". "Ich habe gar nicht damit gerechnet", gibt der gebürtige Löbauer zu. Für ihn persönlich, aber auch für alle Sportschützen sei das eine große Ehre, so der 37-Jährige am Freitag (19. Juli 2024) im Interview mit "Sport im Osten".

Reitz: "Man versucht ein Gleichgewicht zu finden"

Der Olympiasieger mit der Schnellfeuerpistole tritt bereits zum fünften Mal bei den Olympischen Spielen an. Die Aufregung gehe aber nie ganz weg. "Ich versuche ein Gleichgewicht aus Vorfreude und Anspannung zu finden, sodass ich meine Technik im Wettkampf bestmöglich abrufen kann." Wie gut er das kann, hat Reitz nicht nur bei Olympia bewiesen.

Medaillenhunger ist noch da

Mit der Schnellfeuerpistole gewann er Olympia-Gold 2016, außerdem Olympia-Bronze 2008, drei WM- und sechs EM-Titel. Der aus der Oberlausitz stammende Polizeioberkommissar startet mittlerweile für den SV Kriftel aus Hessen. Trotz der vielen Erfolge will es der 37-Jährige in Paris noch einmal wissen. "Es reizt mich, mich mit Anderen und mir selbst zu messen. Gerade bei Olympia, weil es nur aller vier Jahre ist", sagt er.

Reitz: Unterstützung groß, Chancen gering

Bei der Wahl zum Fahnenträger setzt Reitz vor allem auf andere Sportschützen. "Wir haben eine große Community." Der Sportschütze sieht sich bei dieser Wahl jedoch als Underdog. "Meine Konkurrenten sind bekannter als ich, das liegt teils auch an der Sportart", so Reitz. Er schätze seine Chancen als gering ein, sagte er im Interview. Unverhofft kommt aber oft. So wie am Sonntag, als plötzlich das Telefon klingelte...

Abstimmung bis Sonntag

Bis Sonntag 23:59 Uhr können Sie das Fahnenträger-Duo mitbestimmen. Bei den Frauen steht mit Fußballerin Alexandra Popp ebenfalls eine 2021-Olympiasiegerin zur Wahl. Zudem haben es die Doppel-Olympiasiegerin im Dressurreiten Jessica von Bredow-Werndl und Judoka Anna-Maria Wagner (zweimal Bronze) in die Auswahl geschafft. Das Ergebnis wird Mitte nächster Woche verkündet.

