Fußball | 3. Liga Ex-HFC-Coach Schnorrenberg übernimmt beim VfB Lübeck Stand: 28.12.2023 16:49 Uhr

Der frühere Coach des Halleschen FC, Florian Schnorrenberg, hat einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der 46-Jährige soll den abstiegsbedrohten Drittligisten VfB Lübeck zum Klassenerhalt führen.

Der VfB Lübeck hat Florian Schnorrenberg als neuen Trainer verpflichtet. Das teilte der abstiegsbedrohte Drittligist am Donnerstag (28.12.2023) mit. Der 46-Jährige stand im bisherigen Saisonverlauf als Scout beim Bundesligisten 1. FC Union Berlin unter Vertrag.

Schnorrenberg führt HFC zum Klassenerhalt

Als Trainer war der der gebürtige Siegener zuletzt beim Halleschen FC (2018 - 2021) tätig, schaffte dort in einer sehr schwierigen Situation 2020 den Klassenerhalt und führte das Team in der folgenden Saison ins Mittelfeld der 3. Liga. In dieser Spielklasse war Schnorrenberg bereits zuvor auch für die SG Sonnenhof Großaspach tätig, die unter seiner Regie ebenfalls nicht abstieg.

Das soll er nun auch in Lübeck schaffen. "Ich freue mich auf die interessante Aufgabe bei einem traditionsreichen Verein und bedanke mich für das in mich gesetzte Vertrauen. Ich habe die Liga, und insbesondere auch den VfB, zuletzt immer intensiv verfolgt. Die Mannschaft verfügt über Qualitäten und ist nun auch noch mit einem für die Moral wichtigen Sieg in die Pause gegangen, sodass ich der festen Überzeugung bin, dass wir gemeinsam die gesteckten Ziele erreichen", wird Schnorrenberg auf der Vereinshomepage zitiert.

Schnorrenberg beerbt Pfeiffer

Der Aufsteiger verabschiedete sich vor Weihnachten nach einem 2:1-Sieg in Sandhausen als Tabellen-18. in die Winterpause. Der Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz beträgt aktuell drei Punkte. Die Lübecker hatten sich vor etwas mehr als zwei Wochen von ihrem Aufstiegstrainer Lukas Pfeiffer getrennt.

Auftstiegstrainer Lukas Pfeiffer musste Lübeck verlassen

Zuletzt war der ehemalige HSV-Profi Bastian Reinhardt als Interimstrainer eingesprungen. Dem 48-Jährigen fehlt die Fußballlehrer-Lizenz, um dauerhaft zum Chefcoach aufzusteigen. Reinhardt soll aber als Co-Trainer von Schnorrenberg weitermachen.

dpa/red