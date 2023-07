Fußball | 3. Liga Ex-Dynamo-Spieler Conteh wechselt zum VfL Osnabrück Stand: 07.07.2023 10:09 Uhr

Mit Dynamo Dresden hat Christian Conteh den Aufstieg in die 2. Bundesliga verpasst. Der 23-Jährige wird dennoch im Unterhaus auflaufen - dem VfL Osnabrück sei Dank.

Offensivspieler Christian Conteh, der von Feyenoord Rotterdam zuletzt an Dynamo Dresden ausgeliehen war, wird in der kommenden Spielzeit für den Zweitligisten VfL Osnabrück auflaufen. Das gaben die Niedersachsen am Donnerstagabend bekannt.

Conteh nun doch in der 2. Bundesliga

Der 23-jährige Hamburger war 2020 vom FC St. Pauli zum niederländischen Fußball-Meister gewechselt, bevor er in der vergangenen Spielzeit auf Leihbasis für die SGD auflief und dort den Aufstieg ins Fußball-Unterhaus knapp verpasste. Der VfL, der den Zweitliga-Aufstieg auf dramatische Weise am letzten Spieltag noch schaffte, verpflichtete den schnellen Flügelspieler nun fest. Zur Höhe der Ablösesumme und zur Vertragsdauer gibt es bislang keine Angaben.

Osnabrück schätzt die Unberechenbarkeit

"Mit Christian Conteh bekommen wir einen Spieler, der unser Offensivspiel noch unberechenbarer machen wird. Er verfügt über ein sehr gutes Tempo und geht immer wieder mutig in Eins-gegen-Eins Situationen. Bereits als Jungprofi beim FC St. Pauli hat er auf sich aufmerksam gemacht und zuletzt auch bei Dynamo Dresden eine sehr gute Saison gespielt", sagte Sportdirektor Amir Shapourzadeh. "Wir sind sehr froh, dass sich Christian trotz anderer Angebote und Optionen für unseren Weg und den VfL entschieden hat."

Für Dynamo Dresden bestritt Conteh in der Saison 2022/23 insgesamt 27 Pflichtspiele. Dabei gelangen ihm drei Tore und drei Vorlagen.

ten/dpa/sid