Fußball | 3. Liga Erzgebirge Aue verpflichtet gebürtigen Leipziger Uhlmann Stand: 27.05.2025 11:17 Uhr

Die Spatzen pfiffen es schon vom Dach, jetzt ist es offiziell: Eric Uhlmann verteidigt künftig beim FC Erzgebirge Aue. Er stammt aus Leipzig und spielte zuletzt bei Hannover 96 II.

Der FC Erzgebirge Aue hat mit Eric Uhlmann einen weiteren Abwehrspieler für die neue Saison verpflichtet. Der 22-jährige Leipziger wechselt von Hannover 96 II zum FCE. Die "Veilchen" hoffen, dass Uhlmann seine stabilen Leistungen der zurückliegenden Drittliga-Saison bestätigen kann.

Uhlmann überzeugt Aue-Bosse

"Eric Uhlmann hat in seinem ersten Jahr in der 3. Liga gezeigt, dass er auf diesem Niveau mithalten und sogar vorangehen kann. Er ist sowohl im defensiven Mittelfeld als auch in der Innenverteidigung flexibel einsetzbar, acht Saisontore sprechen zudem eine deutliche Sprache in Sachen Torgefahr", so Sport-Geschäftsführer Matthias Heidrich.

Im Nachwuchs bei RB Leipzig

Der gebürtige Leipziger absolvierte im Männerbereich bisher 86 Pflichtspiele für Hannover II, in denen er 15 Tore erzielte. Ausgebildet bei RB und Sachsen Leipzig stieg der 1,82 Meter große Abwehrspieler mit Hannover 96 zunächst in die 3. Liga auf und bestritt dort 2024/25 insgesamt 30 Partien als Führungsspieler.

"Glück auf, Aue-Fans! Ich freue mich auf die kommende Runde, will eine wichtige Rolle im Team einnehmen und möglichst viele Siege mit Euch feiern", schaut Uhlmann in seinem ersten Statement nach Vertragsunterschrift bereits auf die bevorstehenden Aufgaben.

Uhlmann ist der vierte Neuzugang

Uhlmann ist nach Erik Weinhauer, Julian Günther-Schmidt und Ryan Malone der vierte Neuzugang. Nach der verkorksten letzten Saison hatte der Verein am Sonntag in einem Statement auf seiner Homepage einen größeren personellen Umbruch angekündigt. Bisher stehen neun Abgänge fest.

SpiO/pm