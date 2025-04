Fußball | 3. Liga Erzgebirge Aue verliert Männels Jubiläumsspiel Stand: 08.04.2025 20:56 Uhr

Das 200. Drittligaspiel von Martin Männel ist nicht zu einem Festtag geworden. Beim Jubiläum der Ikone von Erzgebirge Aue gab es nur Geschenke für den Gegner. Am Ende stand ein verdienter Sieg für Saarbrücken, bei dem ein Ex-Auer gegen seinen ehemaligen Verein traf.

Erzgebirge Aue hat das Auswärtsspiel beim 1. FC Saarbrücken mit 0:2 (0:1) verloren. Dabei zeigte sich das Team von Jens Härtel in der Defensive viel zu häufig viel zu unsicher und konnte offensive so gut wie keine Gefahr entwickeln.

Aue-Coach Härtel sah nach dem glücklich 2:1-Sieg am Wochenende gegen Stuttgart II, dem ersten Erfolg nach zuvor drei Liga-Niederlagen in Serie, nicht viel Grund für personelle Veränderungen. Lediglich den gelbgesperrten Boris Tashchy musste er ersetzten, für ihn rückte Mika Clausen in die Startformation. Dann aber wurde Härtel zu einer weiteren Änderung gezwungen. Linus Rosenlöcher fühlte sich nach dem Aufwärmen nicht richtig fit und so rückte noch Anthony Barylla in die Anfangself.

Aue in der Defensive viel zu wackelig

Die Gastgeber machte von Beginn an Druck, zahlreiche Angriffe liefen über die linke Seite von Saarbrücken mit den beiden Ex-Auern Florian Krüger und Calogero Rizzuto. Bereits in der vierten Minuten hatte Aue Glück, als Bjarne Thoelke nach einer Ecke völlig frei zum Kopfball kam, aber nur die Latte traf. Danach konnte Aue den FCS lange Zeit vom eigenen Strafraum fernhalten, Offensivakzente setzten die "Veilchen" aber auch keine.

Lattenkopfball von Bjarne Thoelke

Nach einer halben Stunde erhöhte der FCS dann aber wieder den Druck und Aue hatte in der Defensive zu kämpfen, wirkte nicht immer sattelfest. Zumindest gab es den ersten Abschluss von der Sachsen, Mirnes Pepic traf nach einem Doppelpass mit Pascal Fallmann aber den Ball nicht richtig (36.). Kurz darauf klingelte es schließlich im Kasten der Gäste und es war sehr verdient. Nach einem Ballgewinn im Mittefeld konnte Tim Civeja viele Meter machen und legte dann in den freien Raum auf Kasim Rabihic, der aus elf Metern völlig ungestört einschob (40.). Kurz vor der Pause verpasste Saarbrückens Nummer 10 aus wenigen Metern den zweiten Treffer, weil Aue-Schlussmann Martin Männel wachsam war und den Schuss entschärfte.

Kasim Rabihic (2.v.r.) trifft zum 1:0 gegen Martin Männel

Gleich der nächste Nackenschlag

Und die Auer verschliefen auch den Start in die zweite Hälfte. Krüger scheiterte zunächst noch mit einem schwachen Schuss an Männel (48.), wenig später aber markierte er das 2:0. Nach einer Ecke bekamen die Erzgebirger gleich dreimal den Ball nicht weg, schließlich tanzte Krüger rechts im Strafraum Maximilian Schmid aus und schoss mit rechts flach ins linke Eck (50.).

Danach nahm der FCS etwas Tempo aus dem Spiel und überließ den Gästen mehr Raum sowie mehr Ballbesitz. Einzig Aue konnte damit nicht wirklich etwas anfangen. Bis zur ersten halbwegs gefährlichen Offensivaktion dauerte es erneut eine halbe Ewigkeit. Nach 65 Minuten ging Ali Loune über links in den Strafraum, sein Querpass landete aber in den Armen des FCS-Keepers.

Florian Krüger (1.FC Saarbruecken) erzielt das Tor zum 2:0

Dass Aue am Ende nicht noch mehr Gegentore kassierte lag zum einen an einigen schlecht ausgespielten Angriffen der Gastgeber und außerdem an Martin Männel. Der Jubilar, für ihn war es sein 200. Drittligaspiel, hielt in der Nachspielzeit bei einem Konter noch einmal glänzend. Dennoch gab es für ihn diesmal nicht viel zu feiern.

Raphael Crass