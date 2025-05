Fußball | 3. Liga Erzgebirge Aue: Malone kommt - Trio um Rosenlöcher geht Stand: 26.05.2025 14:17 Uhr

Erzgebirge Aue macht Nägel mit Köpfen und angelt sich mit Ryan Malone einen erfahrenen Abwehrspieler. Ein Trio hat dagegen keine Zukunft im Erzgebirge.

Der FC Erzgebirge Aue setzt auf Erfahrung: Nach Julian Günther-Schmidt kommt mit Ryan Malone ein weiterer Spieler, der schon ein "alter Hase" im Geschäft ist.

Malone - erfahren und kopfballstark

Der 32-jährige Innenverteidiger wechselt vom Liga-Konkurrenten FC Ingolstadt ins Lößnitztal. "Ryan Malone wird mit seiner Routine, seiner Robustheit und seiner Lufthoheit ein wichtiger Baustein in der Abwehr der bevorstehenden Saison sein. Wir freuen uns über seine Zusage", erklärte Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich.

Ryan Malone behauptet sich im Zweikampf mit Anthony Barylla (l.). Kommende Saison spielen beide in einem Team.

Malone ist gebürtiger Amerikaner, spielt aber schon seit zehn Jahren in Deutschland und kennt Mitteldeutschland bestens. Er spielte unter anderem beim 1.FC Magdeburg und Lok Leipzig. Außerdem stand er in seiner langen Karriere auch schon bei den Stuttgarter Kickers, VfB Lübeck und Hansa Rostock unter Vertrag. Zuletzt war Malone eine feste Größe beim FC Ingolstadt und glänzte dabei auch mit drei Toren und sieben Vorlagen. "Ich freue mich auf die neue Mannschaft, das Stadion und die Fans“, so Ryan Malone per Videobotschaft aus dem Urlaub nach Vertragsunterschrift beim FCE.

Nkansah, Loune und Rosenlöcher weg

Während Malone seinen Spind im Erzgebirge einräumen wird, packen mit Steffen Nkansah, Ali Loune und Linus Rosenlöcher drei weitere Spieler ihre Taschen. Die Verträge des Trios wurden nicht verlängert. Auch Niko Vukancic, den Aue bereits als Abgang vermeldet hatte, wird den Verein nun definitiv verlassen. Zwischendurch gab es eine Annährerung, mit der Verpflichtung von Malone hat Aue nun den erhofften routinierten Verteidiger gefunden.

Steffen Nkansah bekam kein neues Arbeitspapier.

Die Wechsel von Mirnes Pepic und Kilian Jakob waren bereits offiziell verkündert worden. Auch die Verträge von Sean Seitz und Omar Sijaric sollen nicht verlängert werden.

SpiO/pm