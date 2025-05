Fußball | 3. Liga Erzgebirge Aue kündigt nach Frustsaison größeren Umbruch an Stand: 26.05.2025 11:23 Uhr

Die Niederlage im Sachsenpokal-Finale gegen Lok Leipzig war der letzte schwere Treffer, den Erzgebirge Aue in dieser Saison einstecken musste. Um nächstes Jahr nicht wieder am Rande des Knockouts zu wandeln, will der Verein handeln.

Zum Klassenerhalt gezittert, das Pokalfinale verloren und damit auch die Eintrittskarte für den DFB-Pokal verspielt: Hinter dem Drittligisten Erzgebirge Aue liegt eine enttäuschende Saison. Das gab der Verein nach dem letzten Pflichtspiel auch unumwunden zu.

"Tabellenplatz 13 nach perfektem Saisonstart kann trotz der langen Verletztenliste nicht der Anspruch unseres Kumpelvereins sein", resümierte der Klub in einem Statement auf seiner Homepage und kündigte prompt Maßnahmen an: "Nun steht ein größerer Umbruch innerhalb des Profikaders bevor als ursprünglich geplant." Man brauche neue Impulse und die richtige Mentalität für ambitioniertere Ziele in der Saison 2025/26.

Schmaler Kader und dann das Verletzungspech

Neue Impulse sollte eigentlich Trainer Jens Härtel bringen. Doch der - und das gehört trotz der Bilanz auch zur Wahrheit - hatte seit seiner Ankunft Anfang des Jahres Woche für Woche mit extremer Personalnot zu kämpfen.

Jens Härtel hatte keinen einfachen Start in Aue.

"Wir sind mit 19 Spielern plus zwei festen Jungs aus der U19 gestartet. Dass wichtige Leistungsträger, die den Laden getragen haben, verletzt oder krank wegbrechen, davon gehst du ja nicht aus", sagte Aues Sportchef Matthias Heidrich am Montag (26. Mai) im Gespräch mit SPORT IM OSTEN. Heidrich dürfte dabei unter anderem an Marcel Bär (Achillessehnenriss) gedacht haben.

Pokal: Fans machen Ärger Luft

Dennoch hatte sich ganz Aue mehr von Härtel und der Mannschaft erhofft. Die Fans machten ihren Unmut am Samstag nach dem Pokalspiel in Leipzig Luft, beschimpften das Team und einige explizit auch Tim Hoffmann. Der 20-Jährige war im Elfmeterschießen gescheitert, wurde als Sündenbock hingestellt und teilweise unter der Gürtellinie beschimpft.

Sauer hätte Aue auch auf den Referee sein können. Philipp Jacob (Dresden) hatte im Finale nicht seinen besten Tag und "übersah" das Foulspiel des Leipzigers Tobias Dombrowa gegen Omar Sijaric. Statt Notbremse und Rot entschied Jacob auf Stürmerfoul. Ob allerdings elf Auer gegen zehn Leipziger erfolgreich gewesen wären, darf angesichts des spielerisch ganz mageren Auftritts bezweifelt werden.

Heidrich: "Einfach zu viele Spiele verloren"

Das Pokalspiel war eine schwache Nummer, die auch Heidrich wurmt. Dass die Mannschaft nicht intakt gewesen sei, stimme aber nicht. Immer, wenn es wirklich darauf ankam, war Aue da - mit Ausnahme des Endspiels im Sachsenpokal. Das zeige doch, dass der Teamgeist am Leben war.

Doch was war neben dem Verletzungspech das größte Problem? "Ganz einfach, wir haben zu viele Spiele verloren. Ich denke an Rostock oder Cottbus. Da müssen wir einfach mit dem Punkt zufrieden sein und den mitnehmen. Solche Spiele darfst du nicht verlieren. In der letzten Saison hatten wir auch nur einen Sieg mehr, aber deutlich mehr Spiele nicht verloren."

Sportdirektor Matthias Heidrich

Härtel bekommt "Wunschspieler"

Personell wird im Erzgebirge noch einiges passieren. Mirnes Pepic und Kilian Jakob stehen schon länger als Abgänge fest. Dazu wurden die Verträge von Sean Seitz und Omar Sijaric nicht verlängert. Die Leihe von Elfmeter-Pechvogel Hoffmann läuft aus. Auch Niko Vukancic hat kein gültiges Arbeitspapier und wurde bereits als Abgang verkündet. Jetzt könnte es doch eine Rolle rückwärts geben. Vukancic hat sich doch ins Erzgebirge verliebt und will bleiben.

Dagegen soll es Boris Tashchy raus aus der sächsischen Idylle ziehen. Zudem laufen die Verträge von Steffen Nkansah, Tim Kips, Ali Loune und Linus Rosenlöcher aus. "Wir werden die Personalien erst verkünden, wenn wir die Jungs informiert haben", so Heidrich.

Nach seiner Verpflichtung im Winter musste Trainer Härtel mit dem Kader leben, der vorhanden war. Jetzt kann er selbst aktiv werden. "Klar hat der Trainer Wunschspieler. Er wird mindestens einen bekommen", verrät Heidrich, der gemeinsam mit Härtel am neuen Team feilt. Mit Erik Weinhauer und Julian Günther-Schmidt stehen die ersten Zugänge fest.

Sanny Stephan