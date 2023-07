Fußball | Testspiele Erster Härtetest: Dynamo Dresden schlägt SC Paderborn Stand: 13.07.2023 19:01 Uhr

Drittes Spiel, dritter Sieg: Die SGD Dynamo Dresden hat auch den ersten Härtetest in der Vorbereitung gemeistert. Dabei feierten die Schwarz-Gelben einen verdienten Erfolg gegen Zweitligist SC Paderborn. In einem weiteren Testspiel tritt Drittliga-Absteiger FSV Zwickau am Abend bei der SpVgg Bayreuth an.

Dynamo Dresden hat auch das Testspiel gegen Zweitligist SC Paderborn 2:0 (1:0) gewonnen. Die Partie im Ramsbachstadion des SV Walchsee über zweimal 60 Minuten fand im Rahmen des Trainingslagers der Sachsen in Österreich statt.

Dennis Borkowski erzielte die Dynamo-Führung (Archivbild)

Beide Teams lieferten sich eine ausgegliche Anfangsphase, in der Paderborns David Kinsombi (11. Minute) die beste Möglichkeiten verbuchte, aber am starken SGD-Keeper Kevin Broll scheiterte. In der 23. Minute schlug Dynamo durch Dennis Borkowski zu, der das 1:0 für die Sachsen markierte. In der Folge blieb Dresden in der taktischen Ausrichtung diszipliniert und versuchte durch Pressing, den SCP unter Druck zu setzen. Nach der Pause wurde bei Dynamo durchgewechselt, doch die Partie blieb auch danach intensiv und umkämpft. In der 105. Minute hatte Paderborn um Neuzugang Max Kruse, der in der 61. Minute eingewechselt wurde, eine gute Ausgleichschance durch den Ex-Magdeburger Sirlord Conteh, der den Ball aber über das Gehäuse köpfte. Kurz vor dem Schluss durfte Dynamo nochmals jubeln, als Luca Herrmann in der 119. Minute zum 2:0-Endstand eröhte.

Die Dresdner bleiben noch bis zum Samstag am Fuße des Zahmen Kaiser, ehe zum Wochenabschluss ein weiteres Testspiel ansteht. Gegner am Sonntag (14 Uhr) ist dann der tschechische Erstligist Slavia Prag.

Bayreuth - Zwickau

Spielbericht folgt!

red