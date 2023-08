Fußball | Thüringenpokal Erfurt und Meuselwitz starten in den Landespokal Stand: 09.08.2023 17:24 Uhr

Während der DFB-Pokal in die neue Saison startet, beginnt auch die "Qualifikation" dazu: die Landespokale. In Thüringen steigen auch gleich die beiden Regionalligisten Rot-Weiß Erfurt und ZFC Meuselwitz in den Wettbewerb ein.

Rot-Weiß Erfurt und der ZFC Meuselwitz starten an diesem Wochenende mit ihren Erstrunden-Partien in den Thüringenpokal 2023/24. Während die Zipsendorfer bereits am Freitagabend (18:15 Uhr) in Rudolstadt zu Gast sind, bekommt es RWE einen Tag später (15:00 Uhr) mit dem FC Schweina-Gumpelstadt zu tun. "Sport im Osten" bietet von beiden Partien einen Torticker an.

Rudolstadt kann gegen Meuselwitz "nur gewinnen"

In Rudolstadt ist die Vorfreude groß auf den ZFC Meuselwitz, auch wenn das bedeutet, gleich zum Auftakt einen der drei "Großen" zugelost bekommen zu haben. "Freitagabend und viele Zuschauer - motivierter könnten wir gar nicht sein", erklärte Einheit-Coach Jürgen Walther Sport im Osten. Nach einer Niederlage und einem Remis zum Saisonstart in der Oberliga weiß der Übungsleiter genau, wo er anzusetzen hat: bei den späten Gegentoren. "Wir müssen bis zum Schluss konzentriert bleiben und ordentlich verteidigen." Wenn man dann noch mutig anläuft, sei auch etwas gegen den Favoriten drin. Allgemein habe sein Team als unterklassiger Kontrahent nichts zu verlieren: "Gegen einen Regionalligisten können wir nur gewinnen. Für Meuselwitz ist es schwieriger. Wenn sie gewinnen, haben sie ihre Pflichtaufgabe erfüllt, setzen wir uns durch, haben wir überragend gespielt", so Walther.

ZFC-Coach Leopold erwartet enges Spiel

Nach dem viel umjubelten 3:2-Erfolg gegen Lok Leipzig und zwei Regenerationstagen ist der ZFC am Mittwoch wieder ins Training eingestiegen. Vor der anstrengenden englischen Woche will Cheftrainer Georg-Martin Leopold sein schon ausgedünntes Team nicht zu sehr im Training strapazieren. 15 Feldspieler stehen ihm in den kommenden Wochen nur zur Verfügung, da dürfe nichts mehr passieren. Dennoch weiß er um die Schwierigkeit der Aufgabe: "Wir haben das schwerste Los bekommen, das im Topf war. Das könnte auch ein Halbfinale sein", meint er mit Blick auf das Duell Viert- gegen Fünftligist. Rudolstadt verfolge Leopold schon seit einigen Jahren: "Wie Meuselwitz in der Regionalliga, ist Rudolstadt in der Oberliga eine verlässliche Größe." Unter ihrem neuen Trainer sei Einheit aber noch nicht richtig einzuschätzen. Am wichtigsten sei aber, sie nicht zu unterschätzen. "Ich erwarte ein enges Spiel."

Rot-Weiß Erfurt: Pokalspiel statt Testkick gegen Schweina-Gumpelstadt

Meuselwitz' Ligakontrahent Rot-Weiß Erfurt misst sich in der ersten Runde mit dem FC Schweina-Gumpelstadt. Beide Teams hatten sich eigentlich für ein Testspiel in der Sommervorbereitung verabredet, dann aber machte das Los dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung. Nun kommt es also zum Pflichtspielaufeinandertreffen zwischen dem Viertligisten und dem zwei Klassen tiefer spielenden Verbandsligisten.

RWE-Trainer Fabian Gerber will die Begegnung trotz der vermeintlichen Favoritenstellung nicht anders angehen als ein Ligaspiel. Alle Abläufe in der Vorbereitung seien gleich, erklärte im Gespräch mit Sport im Osten. Nach dem frühen und unglücklichen Ausscheiden in der zweiten Runde im Vorjahr habe man zwar nichts gutzumachen, dennoch gehe es nun natürlich wieder darum, so weit wie möglich zu kommen. Sein Kapitän Andrej Startsev wird da im Interview mit der Thüringischen Landeszeitung schon deutlicher: "Das steckt noch in den Köpfen, ich habe diese bittere Niederlage jedenfalls nicht vergessen. So etwas darf uns nicht noch einmal passieren. Wir wollen gewinnen und am Ende den Landespokal holen", erklärte er. Die damit verbundene Qualifikation für den DFB-Pokal sei für Spieler, Fans und Verein eine "große Sache".

2.000 Zuschauer in Schweina erwartet

Personell kann Gerber fast aus dem Vollen schöpfen, lediglich Artur Mergel und Robbie Felßberg hätten kleinere Wehwehchen. Bei beiden ist es noch nicht klar, ob sie bis zum Wochenende fit werden. Informationen über den Gegner haben die Landeshauptstädter reichlich gesammelt, waren mit drei Beobachtern am Wochenende zum Punktspielauftakt.

RWE wird am Samstag in einer vermutlich vollen "Glücksbrunn-Arena" in Schweina auflaufen. Etwa 2.000 Zuschauer werden erwartet. Dies sei für die Spieler ein zusätzlicher Antrieb, wie Schweina-Trainer Olaf Gabriel bei insuedthuringen.de verriet: "Ansonsten brauche ich in Sachen Motivation nicht mehr viel machen. Es ist unser Saisonhöhepunkt und jeder möchte in solch einem Spiel dabei sein. Über unsere Rolle sind wir uns im Klaren. Wir laufen als klarer Außenseiter auf, der den Favoriten Paroli bieten will und, so gut es geht, fordern will."

Sachsen und Sachsen-Anhalt: Dritt- und Viertligisten steigen später ein

Auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt rollt am Wochenende in der 1. Landespokal-Runde der Ball. Dort fehlen die Regionalligisten und Drittligisten aber noch. Sie werden erst in den späteren Runden in den Wettbewerb gelost.

___

rac