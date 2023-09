Fußball | 2. Bundesliga Endlich auf Schalke: Für FCM-Angreifer Jason Ceka geht "ein Traum" in Erfüllung Stand: 12.09.2023 19:11 Uhr

Jason Ceka durchlief den Nachwuchs des FC Schalke 04, für einen Profieinsatz in der Arena der Königsbaluen reichte es jedoch nicht. Im Trikot des 1. FC Magdeburg geht dieser Kindheitstraum nun endlich in Erfüllung.

Wenn Jason Ceka am Samstagabend (20:30 Uhr im Audio-Livestream und Ticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) durch den ikonischen Grubenschachtspielertunnel bis auf den Rasen der Arena auf Schalke einläuft und dabei von über 61.000 Fans empfangen wird, dann schließt sich für ihn ein Kreis. "Ich werde es bestimmt nicht vergessen, das war immer mein Traum – und jetzt spiele ich da", erzählt er am Mittwoch mit glänzenden Augen im Presseraum des 1. FC Magdeburg.

Bei S04 kommt er nicht über U23 hinaus

Als der heutige FCM-Rechtsaußen im Sommer 2011 in die D-Jugend des FC Schalke 04 wechselte, hatte ein gewisser Ralf Rangnick das Profiteam der Königsblauen um Raúl und Manuel Neuer gerade ins Champions-League-Halbfinale und zum DFB-Pokaltriumph geführt. Ceka wird fast ein Jahrzehnt lang im renommierten Nachwuchsleistungszentrum "Knappenschmiede" von S04 ausgebildet.

"Ich kann froh sein, dass ich dort meine Jugend absolviert habe. Ein großer Klub. Ich habe vor allem in der U19 bei Norbert Elgert viel gelernt, auch abseits vom Fußball", betont Ceka im Rückblick dankbar. Allerdings bleibt dem flinken und technisch beschlagenen 1,69 Meter-Akteur der Sprung in die erste Mannschaft verwehrt: "Ich hatte da auch Höhen und Tiefen – war oft im Profitraining, habe aber nie die Chance bekommen und musste wieder in die U23 runter." Und trotzdem schaut er "sehr positiv zurück."

Ceka fühlt sich "pudelwohl" beim FCM

Christian Titz lotst den gebürtigen Essener vor zwei Jahren zum damals fast abgestiegenen Drittligisten nach Sachsen-Anhalt. Der Rest ist eine zu diesem Zeitpunkt nie und nimmer zu erahnende FCM-Erfolgsgeschichte, an der Jason Ceka gehörigen Anteil hat. Auf 75 Pflichtspiele mit 18 Toren und 22 Vorlagen hat es der bald 24-Jährige seitdem gebracht. Sein Marktwert verzehnfachte sich und liegt derzeit bei gut 1,2 Millionen Euro.

"Es ist mein drittes Jahr hier, es ist hier meine zweite Heimat, ich fühle mich pudelwohl", unterstreicht Jason Ceka, der erst im April seinen Vertrag verlängerte. Aktuell bilden er (4 Scorerpunkte), Baris Atik (5 Scorerpunkte) und der Ebenfalls-Ex-Schalker Luca Schuler (5 Scorerpunkte) ein furioses Offensivtrio, das die Magdeburger Fans entzückt und die Kontrahenten beeindruckt.

"Leidenschaft, Emotionen, dafür steht Schalke"

Rangnick, Neuer und Raúl haben Gelsenkirchen schon vor langer Zeit den Rücken gekehrt. In der Gegenwart versucht sich Trainer Thomas Reis am Wiederaufbau des zum zweiten Mal seit 2021 aus der Bundesliga abgestiegenen Traditionsklubs. Das Tor hütet Marius Müller, im gegnerischen Strafraum lauert keine spanische Legende, aber immerhin der ewige Zweitliga-Torjäger Simon Terrode. Auch sie konnten den Fehlstart mit nur einem Sieg aus fünf Partien nicht verhindern.

Nun reist das bisherige Überraschungsteam der noch jungen Zweitliga-Saison aus Magdeburg zum Punktspiel in den Ruhrpott. Und zwar berechtigterweise mit breiter Brust. Das Titz-Team ist noch ungeschlagen, hat das euphorisierende 6:4-Spektakel gegen Hertha BSC im Rücken und bereits elf Punkte auf dem Konto – sieben mehr als S04. Aber Knappenschmiede-Absolvent Ceka warnt: "Leidenschaft, kämpfen, immer alles geben, Emotionen, dafür steht Schalke. Wir müssen es ruhiger ausspielen und verhindern, dass sie die Fans reinholen."

mhe