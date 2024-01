Fußball | 2. Bundesliga Emir Kuhinja stürmt künftig für Magdeburg Stand: 26.01.2024 13:10 Uhr

Zweitligist 1. FC Magdeburg ist noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden und hat Emir Kuhinja verpflichtet. Der 21-Jährige stürmte zuletzt in der Regionalliga Südwest und verfüge über viel Entwicklungspotenzial.

Der 1. FC Magdeburg hat kurz vor Schließung des Transferfensters Stürmer Emir Kuhinja verpflichtet. Das gab der Zweitligist am Freitag (26. Januar) bekannt. Der 21-Jährige kommt vom Regionalligisten SGV Freiberg. FCM-Cheftrainer Christian Titz sieht in ihm einen schnellen Stürmer mit Entwicklungspotenzial. Sportgeschäftsführer Otmar Schork betonte, dass Kuhinja "am Anfang seiner Entwicklung steht und der mit uns den nächsten Schritt gehen will."

Kuhinja: "Für mich ist der Wechsel zum FCM eine Riesenchance"

Zuletzt spielte der 1,86 Meter große Offensivspieler in der Regionalliga Südwest, erzielte fünf Tore für Freiberg und verbuchte zwei Vorlagen. Zuvor war er beim FSV Frankfurt, Kickers Offenbach sowie bei Fortuna Düsseldorf aktiv. "Für mich ist der Wechsel zum FCM eine Riesenchance. Ich freue mich sehr, dass ich hier unterschrieben habe. Ganz besonders freue ich mich auf die Fans und die Zukunft beim Club. Für mich ist der Wechsel zum FCM eine Riesenchance", sagte Kuhinja.

red/pm