MDR-Sport Elbflorenz holt Auswärtssieg in Aue

Der EHV Aue ist im Derby gegen den HC Elbflorenz einem Rückstand hinterhergelaufen. Die Dresdner konnten ihren frühen Vorsprung die ganze Partie über halten und verdient gewinnen. Aues Elias Gansau sah zudem die rote Karte.

Der EHV Aue hat nach der knappen Niederlage gegen Potsdam erneut verloren und sich im Sachsenderby vor 1690 Zuschauern dem HC Elbflorenz mit 24:28 geschlagen geben müssen.

Die Gäste gingen zu Beginn der Partie in Führung und gaben diese vor allem durch den starken Dresdner Torwart Wallwitz über die gesamte Dauer nicht mehr her. Nach einem dennoch ausgeglichenen Beginn bekam Gansau nach elf Minuten beim Stand von 4:5 den Arm von Gegenspieler Mindaugas Dumcius unglücklich aber schwer an den Kopf. Die Verletzung zwang den 1,94 Meter großen Block- und Rückraum-Spieler zu einer längeren Pause, was die Auer deutlich und sichtbar schwächte. Nach dem erzwungenen Wechsel hatten die Gastgeber offensiv Probleme damit, Chancen zu kreieren. Elbflorenz erspielte sich mit mehr Dynamik und Wucht eine 15:11-Pausenführung.

Gansau sieht Rot

Während Aue immer weiter versuchte an die Dresdner heranzukommen, kam Gansau nach seiner Verletzung wieder zurück, aber nur für 10 Minuten. Nach einem Abschlussversuch von ihm lag er neben seinem Gegenspieler am Boden und traf diesen mit seiner Hand im Gesicht, weshalb die Schiedsrichter ihn mit der roten Karte vom Parkett verwiesen. Auch in der Folge schafften es die Erzgebirger nicht gefährlich an die Gäste heranzukommen, bei denen Lukas Wucherpfennig mit einer 100%-Quote bei seinen Siebenmetern für den entsprechenden Abstand auf der Anzeigetafel sorgte. Der Dresdner spielte maximal 60 Sekunden und kam nur für die Straf-Würfe auf die Platte, die er alle sechs verwandelte und seinem Team damit zum verdienten 28:24-Sieg verhalf.