Eishockey | DEL 2 Eispiraten feiern Sechs-Punkte-Wochenende, Eislöwen und Füchse verlieren Stand: 02.02.2025 21:07 Uhr

Die Dresdner Eislöwen müssen sich im Topspiel dem Tabellendritten aus Krefeld geschlagen geben. Den Eispiraten aus Crimmitschau gelingt ein furioses Comeback. Derweil war Weißwasser in Ravensburg erneut chancenlos.

Eispiraten mit Comeback-Sieg

Die Eispiraten Crimmitschau konnten ihre aufsteigende Form nach dem Heimsieg gegen Rosenheim bestätigen und gewannen beim ESV Kaufbeuren nach einem furiosen Abschlussdrittel mit 4:2 (0:2, 1:0, 3:0).

In einem nach Chancen ausgeglichenen ersten Drittel waren die Gastgeber das coolere Team und nutzten zwei ihrer Möglichkeiten durch Sami Blomqvist (10.) und Simon Schütz (15.). Doch die Eispiraten ließen sich von diesem doppelten Rückschlag nicht entmutigen und kamen im mittleren Abschnitt durch Vincent Saponari zum Anschlusstreffer (34.). Mit dem knappen Rückstand ging es dann in die letzten 20 Minuten.

Justin Büsing vollendete das Comeback für Crimmitschau in der 46. Minute, Thomas Reichel (52.) und Ladislav Zikmund (58.) krönten ein spektakuläres Drittel und machten den Erfolg für perfekt.

Dresden verliert nach Führung

Die Dresdner Eislöwen haben das Topspiel gegen die Krefeld Pinguine in heimischer Halle mit 2:4 (1:0, 0:1, 1:3) verloren.

Den besseren Start erwischten die Gastgeber, die nach 11 Spielminuten durch Tomas Sykora in Führung gingen. Vorlagengeber war Sebastian Gorcik. Kurz darauf ließ Drew LeBlanc das 2:0 liegen, sein Schuss prallte an der Latte ab (12.). Auch im Anschluss blieb Dresden das bessere Team, ein Tor fiel im ersten Drittel jedoch nicht mehr. Im mittleren Abschnitt gestalteten die Gäste das Spiel offener und kamen spät zum Ausgleich – Maximilian Söll traf aus kurzer Distanz (39.).

Krefeld hatte nun Blut geleckt und startete perfekt ins finale Drittel. Marcel Müller drehte das Spiel in der 41. Minute zugunsten der Pinguine. Doch Dresden hatte in Person von Andrew Yogan die Antwort (48.) parat – 2:2. Das reichte am Ende allerdings nicht, denn Lucas Lessio (49./60.) sicherte mit seinem Doppelpack den Auswärtserfolg für die Pinguine.

Füchse kassieren vierte Niederlage gegen Ravensburg

Die Lausitzer Füchse unterlagen am Sonntagabend den Ravensburg Towerstars mit 4:1 (0:1, 2:0, 2:0). Damit hat Weißwasser in dieser Saison alle vier Spiele gegen Ravensburg verloren.

Dabei ging es gut los: Jérémy Beaudry brachte die Gäste im ersten Drittel in Führung. Doch nur wenige Sekunden nach der ersten Pause schlug Ravensburg zurück. Mathew Santos sorgte für den Ausgleich, Louis Latta brachte die Gastgeber in Führung. Ganze 24 Mal schossen die Ravensburger im Mittelabschnitt auf Füchse-Tor, die Gäste waren also mit dem Ein-Tore-Rückstand noch gut bedient.

Im Schlussabschnitt sorgten die Towerstars aber dann alsbald für die Entscheidung. Luca Hauf und Leonhard Korus erzielten die Tore drei und vier. Trotz der Niederlage bleiben die Lausitzer Füchse auf Platz 7 und wären damit für die Pre-Playoffs qualifiziert.

SpiO