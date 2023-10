Handball | Bundesliga Eisenach ohne Punkte in Flensburg Stand: 28.10.2023 21:37 Uhr

Der ThSV Eisenach hat sich bei den favorisierten Flensburgern kämpferisch gezeigt und vor allem in der zweiten Hälfte gut mitgespielt. Trotz eines bärenstarken Michael Zehnders musste man sich am Ende geschlagen geben.

Nach der ersten Heimpleite in der vergangenen Woche hat der THSV Eisenach bei Flensburg-Handewitt die nächste Niederlage einstecken müssen. Die Thüringer mussten sich nach 60 kämpferischen Minuten mit 35:28 geschlagen geben.

Die Flensburger waren vor allem in der ersten Hälfte das spielbestimmende Team und zeigten den 6225 Zuschauern in der ersten Halbzeit, wieso sie als Favorit in die Partie gegangen waren. Nach nur neun gespielten Minuten stand es bereits 1:6 aus Sicht der Eisenacher, weshalb Misha Kaufmann seine Männer in einer frühen Auszeit dazu aufforderte: "Werft den Ball auf diese Kiste drauf!"

Vor allem Michael Zehnder nahm sich diesen Rat zu Herzen und traute sich gegen die Flensburger Abwehr einiges zu, was dazu führte, dass er die ersten sechs THSV-Treffer im Alleingang erzielte und am Ende der Partie ganze 13 Treffer auf seinem Konto hatte. Seine Mitspieler schafften es in den Offensiv-Aktionen jedoch nicht so konsequent zum Tor-Erfolg zu kommen, weshalb es mit einem 11:19 in die Pause ging.

Immer wieder Zehnder

Die Konzentration, die bei den Flensburgern im zweiten Durchgang etwas nachließ, hatten sich die Eisenacher mit dem Pausentee scheinbar zu Gemüte geführt. Wie Kaufmann im Timeout zu Beginn gesagt hatte, warfen die Eisenacher den Ball von nun an zwingender Richtung Flensburger Tor und kamen immer weiter heran. Durch weitere Treffer von Zehnder, unter anderem einem Kempa (40.), stand es zehn Minuten vor Schluss nur noch 23:27. Das sahen die Flensburger als Grund, um nochmal aktiv zu werden: Der starke Jorgensen antizipierte zwei Mal einen Eisenacher Pass und stellte schnell wieder einen Sechs-Tore-Abstand her, der die Hoffnungen des THSV im Keim erstickt und das Spiel zu einem lockeren Auslaufen veranlasste.

Die 28:35-Niederlage bedeutet die dritte Pleite in Serie für den THSV, der sich nach elf Spieltagen mit sieben Punkten auf Platz 15 der Handball-Bundesliga befindet.