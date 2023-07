Fußball | Regionalliga Einkaufstour des Greifswalder FC geht weiter – Coskun kommt aus Zwickau Stand: 11.07.2023 15:34 Uhr

Der Greifswalder FC ist auf der Suche nach Verstärkungen in diesem Sommer einmal mehr in Mitteldeutschland fündig geworden. Can Coskun, bislang beim FSV Zwickau aktiv, kommt in die Hansestadt.

Nach Manassé Eshele (BSG Chemie), Mike Eglseder (1. FC Lok) und Torwart Jakub Jakubov (Chemnitzer FC) verlässt ein weiterer Akteur die mitteldeutschen Gefilde in Richtung Greifswalder FC. Wie der ambitionierte Regionalligist am Dienstag (11. Juli) meldete, zieht sich Can Coskun ab sofort das Trikot der Rot-Weißen über. Über die Laufzeit des Vertrages machte Greifswald keine Angaben.

Vier Jahre im Hansa-Nachwuchs

Coskun war in den vergangenen dreieinhalb Jahren auf der linken Bahn des FSV Zwickau zuhause. Für die Westsachsen bestritt der 25-Jährige in dieser Zeit 106 Pflichtspiele, 97 davon der 3. Liga. Seine fußballerische Ausbildung bekam er in den Nachwuchsleistungszentren von Hertha BSC, Hansa Rostock und Dynamo Dresden. Im Männerbereich war er neben Zwickau noch für den Berliner AK, Wacker Burghausen und Greuther Fürth II aktiv.

In der GFC-Mitteilung betonte Coskun: "Ich fühle mich sehr sehr wohl in der Region, ich habe vier Jahre dort gelebt, im Internat in Rostock gewohnt. Es war eine sehr sehr schöne Zeit, die mich auch geprägt hat, daher freue ich mich schon sehr, zurück an die Küste zu kommen." Der Linksfuß ist der mittlerweile neunte Neuzugang im Kader von Greifswald-Trainer Lars Fuchs.

red