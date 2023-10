Handball | 2. Bundesliga EHV Aue verliert deutlich in Essen Stand: 13.10.2023 21:22 Uhr

Der EHV Aue hat nicht an den Erfolg in der vergangenen Woche anknüpfen können und das Spiel in Essen klar verloren. Nach ausgeglichenem Beginn waren die Essener, vor allem durch Torwart Diedrich, eine Klasse besser.

Nachdem Aue in der vergangenen Woche endlich die ersten Punkte geholt hatte, ging es für die Jungs von Trainer Stephan Just zum TuSEM in Essen.

In den ersten zehn Minuten sahen die 1.523 Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel zwischen beiden Mannschaften, bei denen vor allem die Auer einen klaren Plan zeigten. Immer wieder suchte der Aufsteiger sehr auffällig den Weg auf die Außenbahnen, wo Mast und Pereira sofort zu guten Chancen kamen und diese anfangs noch nutzen konnten.

Nach und nach zeigte die TuSem-Offensive jedoch ihre Klasse und vergab kaum eine Chance. Selbst in Überzahl schafften es die Gäste aus Aue nicht, die Anzeigetafel auf ihre Seite zu ziehen. Mit je zwei Paraden und schnellen Kontern über Rose und Klinger gingen beide Zeitstrafen aus Sicht der Auer mit 0:2 zu Ende. Vor allem für die Führung verantwortlich war jedoch der überragend aufspielende Lukas Diedrich, Torwart der Essener, der 55 Prozent der Bälle auf sein Tor in der ersten Hälfte parieren konnte, sodass es mit 18:8 in die Pause ging.

Bitterer Start in Halbzeit zwei

Aue versuchte zu Beginn noch einmal anzugreifen und erzielte schnell den ersten Treffer in der zweiten Hälfte. Stellvertretend für die vielen technischen Fehler auf der Platte war dann ein Wechselfehler der Aue-Bank, der das versuchte Aufbäumen sofort wieder unterbrach und die Gäste schnell an Hälfte eins erinnerte. Das Aue-Spiel war in der Folge weiterhin geprägt von vielen technischen Fehlern und Fehlpässen, die die Essener in Durchgang zwei durch einen ebenso gut aufgelegten Bochmann jedoch nicht mehr so kompromisslos nutzen konnten wie zu Beginn der Partie.

Der Spielstand sorgte schließlich dafür, dass beide Teams in den letzten 15 Minuten ein wenig das Tempo herausnahmen und die Essener keine Probleme mehr damit hatten, die klare Führung über die Ziellinie zu bringen. In der letzten Sekunde sorgte Staffan Peter für den 32:20 Schlusspunkt.

Für Essen bedeutet der Erfolg das 18. ungeschlagene Heimspiel in Folge, während der EHV Aue nicht an die Leistung der vergangenen Woche anknüpfen konnte und zunächst mit dem vorletzten Tabellenplatz vorliebnehmen muss.

ASV Hamm-Westfalen - Dessau-Roßlauer HV

... läuft noch. Aktuelle Spielstände im Ticker, der Spielbericht folgt.

