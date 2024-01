Fußball | 3. Liga Dynamo und die Chancenverwertung - Kellerduell für HFC Stand: 22.01.2024 16:21 Uhr

Das neue Jahr begann für Dynamo Dresden frustrierend - der Frust kann aber bereits Dienstag abgeschüttelt werden. Der Hallesche FC will dagegen einen Auftaktsieg vergolden - ebenfalls am Dienstag ist der HFC in einem Kellerduell gefordert.

Dynamo Dresden und die Chancenverwertung – diese Baustelle bleibt den Schwarz-Gelben auch im neuen Jahr erhalten. "Wenn wir unsere Chancen besser verwerten würden, hätten wir auch mehr Punkte", so Markus Anfangs logische Schlossfolgerung. Anfangs Blick geht dabei auf die zurückliegende 0:1-Niederlage von Samstag gegen Sandhausen ebenso wie auf das bevorstehende Spiel am Dienstag (23.01.2024, 19 Uhr im Live-Ticker und in der SpiO-App komplett live hören) gegen Waldhof Mannheim.

Dynamo-Coach Anfang: "Das schmerzt"

Dresden verlor gegen Sandhausen trotz drückender Überlegenheit, trotz 72 Prozent Ballbesitz, trotz 27:1 Torschüssen 0:1. "Letzte Saison hatten wir nur drei Spiele, in denen wir gar kein Tor gemacht haben, jetzt sind es schon sechs. Dass Du mal ein Spiel verlierst, das geht. Aber dass die Spiele 0:1 ausgehen und wir kein Tor gemacht haben, das schmerzt", so der Coach der Schwarz-Gelben bei der Pressekonferenz am Montag (22.01.2024).

Ex-Hallenser Boyd stürmt für Mannheim

In Mannheim soll es beim abstiegsbedrohten Waldhof nun besser laufen. Auch der SVW ist mit einer Niederlage ins neue Jahr gestartet. In Lübeck verlor das Team von Coach Rüdiger Rehm trotz 1:0-Führung und trotz Chancenplus (13:9) am Ende 1:2. Noch ohne Tor blieb dabei Mannheims Neuzugang Terrence Boyd, der aber mit drei Großchancen bereits auf sich aufmerksam machte.

Einen offensiven Gegner erwartet auch Anfang beim Auswärtsauftritt in Mannheim: "Ich glaube, dass sie uns hoch attackieren und unter Druck setzen." Für Dresden könnten sich Kontermöglichkeiten ergeben. Im Hinspiel Ende August machte Dynamo aus 17 Torschüssen zwei Tore, gewann 2:1. Dynamo-Coach Anfang hätte sicher nichts dagegen, wenn das Spiel auch in Mannheim ähnlich laufen würde.

Kellerduell: Hallescher FC muss nach Duisburg

Ebenfalls am Dienstag (23.01.2024, 19 Uhr im Live-Ticker und in der SpiO-App komplett live hören) muss der Hallesche FC ran. Dem HFC gelang am Samstag mit einem 3:1-Sieg gegen Ingolstadt ein echter Befreiungsschlag. Bei nur 39 Prozent Ballbesitz nutzten die Hallenser ihre Konter eiskalt. Nun kommt es zum Kellerduell: Der Tabellen-16. aus Halle muss beim Vorletzten aus Duisburg ran. Der MSV verlor am Wochenende bei 1860 München klar 1:4 und zeigte sich dabei wieder einmal offensiv zu harmlos - mit nur 18 Toren haben die "Zebras" die zweitschwächste Offensive der Liga. Beim Hinspiel Ende August trennten sich der HFC und der MSV nach einem ausgeglichenen Spiel 1:1.

