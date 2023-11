Fußball | 3. Liga Dynamo empfängt Regensburg zum Spitztenspiel Stand: 24.11.2023 22:37 Uhr

Dynamo Dresden will nach der Niederlage in Saarbrücken zurück in die Erfolgsspur. Im Spitzenspiel gegen Jahn Regensburg könnten die Schwarz-Gelben am Sonntag (ab 16:30 Uhr im Ticker und Audio-Stream) mit einem Dreier ihre Heimbilanz saisonübergreifend auf elf Siege ausbauen.

Es ist das Duell des Tabellenführers gegen den unmittelbaren Verfolger: Dynamo-Trainer Markus Anfang erwartet eine entsprechend knifflige Aufgabe vor heimischer Kulisse. "Wir wollen zuhause mit unserem Publikum ein gutes Spiel machen und wollen natürlich die drei Punkte hierbehalten", sagte der SGD-Coach am Freitag auf der Pressekonferenz. Anfang weiß um die Gefährlichkeit des Gegners, der in der letzten Saison aus der 2. Bundesliga abgestiegen ist. "Es ist eine Mannschaft, die viele Tore nach Flanken, Distanzschüssen und schnellen Umschaltmomenten erzielt."

Anfang: Müssen gut verteidigen

Regensburg hat acht Siege in Folge eingefahren und verfügt über die beste Abwehr der Liga. Mit nur elf Gegentreffern haben die Oberpfälzer aber nur ein Tor weniger kassiert als Dynamo. "Aber wir sollten uns auf uns konzentrieren", gibt Anfang die Marschroute vor und ergänzt: "Es geht darum, unser Spiel durchzubringen und Torchancen zu kreieren (…) Sie (Regensburger, Anm. d. Red.) können ein enormes Tempo auf den Platz bringen und haben oft viele Spieler im gegnerischen Sechzehner. In solche Szenen dürfen wir sie nicht kommen lassen. Da wird es elementar wichtig sein, gut zu verteidigen, die Spieler zu verfolgen und eng zu begleiten."

Das letzte Duell gab es am 30. April in der 2. Liga. Damals trennten sich beie Teams in Dresden 1:1. Dynamo-Torschütze war Christoph Daferner (verdeckt).

Will und Cuteo fraglich

Personell muss Anfang weiterhin auf die Langzeitverletzten Kyrylo Melichenko (Knie) und Paul Lehmann (Knie) verzichten. Zudem ist der Einsatz von Paul Will nach einem Magen-Darm-Infekt fraglich. Auch Lucas Cueto, der am Donnerstag einen Schlag in die Kniekehle bekommen hat und das Training abbrechen musste, ist ein Wackelkandidat.

Regensburg voller Vorfreude

Jahn Regensburg will nach dem Abstieg in die dritthöchste deutsche Spielklasse schnellstmöglich zurück in die 2. Liga. Unter Joe Enochs, der im Sommer vom FSV Zwickau an die Donau wechselte, hat der Jahn bisher alle Erwartungen erfüllt und mit 23:12 Punkten drei Zähler weniger als Dynamo auf dem Konto (26:12). Den letzten Punktverlust gab es bei der Niederlage gegen Sandhausen im September (1:2). Der Respekt vor den Schwarz-Gelben ist allerdings groß. "Gerade zuhause sind sie eine Macht und zurecht an der Tabellenspitze. An der Ausgangslage ändert auch die Niederlage im Nachholspiel gegen Saarbrücken nichts. Ich schätze die Mannschaft sehr stark ein und betone es erneut. Zwei gute Mannschaften treffen aufeinander und darauf freuen wir uns. Man merkt, dass auch bei den Spielern die Anspannung steigt und wir haben große Lust auf das Spiel", erklärte Enochs.

Jahn-Trainer Joe Enochs: Zwei gute Mannschaften treffen aufeinander

Jahn ohne Neuzugang Hottmann

Der US-Amerikaner muss nicht nur für die Partie am Samstag einen schmerzlichen Ausfall verkraften, denn Stürmer Eric Hottmann, der im Sommer von Energie Cottbus kam, hat sich am Dienstag im Training eine schwere Kreuzband- und Meniskusverletztung zugezogen.

red