Fußball | 3. Liga Dynamo Dresden will gegen wuchtige Saarbrücker bestehen

Stand: 18.04.2025 08:33 Uhr

Fünf Endspiele bis zum Aufstieg in die 2. Bundesliga: Am Sonntag gastiert Drittliga-Spitzenreiter Dynamo Dresden beim Dritten in Saarbrücken. Trainer Thomas Stamm weiß, dass sein Team "einen herausragenden Tag braucht".

Die Wochen der Wahrheit stehen an für die SG Dynamo Dresden. Die Heimniederlage gegen den VfL Osnabrück ist aus den Köpfen, jetzt kommen noch fünf Endspiele, das erste am Sonntag (13:30 Uhr im Audiostream und Liveticker von Sport im Osten) beim 1. FC Saarbrücken. 16.000 Zuschauer werden erwartet, darunter auch 1.800 Dynamo-Fans, der Gästebereich ist längst ausverkauft.

Zittern um Hauptmann - Sapina und Risch kehren zurück

Den Tabellendritten sieht der Coach als "wuchtige Mannschaft". "Saarbrücken verfügt über einen breiten Kader und ist gerade im Zentrum stark besetzt", sagte Thomas Stamm auf der Pressekonferenz. Die Mischung aus Kurzpassspiel und gezielten Verlagerungen stelle jeden Gegner vor Herausforderungen. Auch bei Standards seien die Saarbrücker gefährlich: "Da müssen wir in beiden Strafräumen einen herausragenden Tag erwischen." Verzichten muss Stamm auf die verletzten Andi Hoti und Paul Lehmann.

Einsatz von Niklas Hauptmann ist fraglich.

Ob Niklas Hauptmann zur Verfügung stehen wird, entscheidet sich kurzfristig. "Wenn er fit ist, spielt er immer von Beginn an", erklärte der Coach, deutete an, dass sich der 28-Jährige schon seit längerer Zeit trotz einer Verletzung durchgebissen habe. Man müsse gut abwägen, ob es Sinn macht, ein Spiel über 90 Minuten durchzudrücken, so Stamm. "Vielleicht ist es ein Spiel, wo er dann fehlt, es können aber auch fünf oder sechs sein." Vinko Sapina und Sascha Risch kehren hingegen definitiv zurück nach abgesessener Gelbsperre.

Thomas Stamm: "Treten mit breiter Brust auf"

Trotz alledem gehen die Sachsen die Aufgabe Saarbrücken selbstbewusst an. "Wir stehen auf Platz eins, werden mit Selbstvertrauen und breiter Brust auflaufen." Mit Blick auf das Osnabrück-Spiel ergänzte der Coach der Sachsen: "Wir müssen stabiler spielen und brauchen mehr Effizienz."

Auch Saarbrücken braucht jeden Punkt

Gastgeber 1. FC Saarbrücken hatte zuletzt eine Ergebnisdelle, gewann nur eins der letzten sechs Partien. Zuletzt gab es beim SV Wehen Wiesbaden ein 1:1. Sebastian Vasiliadis wird am Sonntag wegen einer Gelbsperre fehlen. Dazu kommen noch Calogero Rizzuto (Zerrung in der Wade) und Simon Stehle (Syndesmose-Verletzung). Cheftrainer Rüdiger Ziehl blickt auf die Sachsen durchaus mit Hochachtung: "Dynamo hat in vielen Spielen ihre Qualität unter Beweis gestellt. Es sind herausragende Einzelspieler für diese Liga und stellen den Torschützenkönig. Es ist eine richtig gute Mannschaft, die zu Recht vorn dabei ist." Seine Mannschaft brauche "eine gewisse Kompaktheit und Gier".

Saarbrückens Coach Rüdiger Ziehl sieht viele Qualitäten bei Dynamo Dresden.

rei