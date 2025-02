Fußball | 3. Liga Dynamo Dresden vor 1860 München - Mit Grundtugenden zur Wiedergutmachung Stand: 14.02.2025 15:29 Uhr

Die Niederlage der Vorwoche beschäftigt Dynamo Dresden auch vor der nächsten Aufgabe gegen 1860 München noch. Coach Stamm spart nicht mit Kritik und Selbstkritik - und fordert ein verändertes Auftreten.

Mit Intensität, Mut, Überzeugung – so will Dynamo Dresden gegen 1860 München am Sonntag (16. Februar 2025, ab 19.30 Uhr im Live-Ticker und komplett live hören) eine Trendwende nach zuletzt durchwachsenen Spielen gelingen. Das wünscht sich zumindest Dynamo-Coach Thomas Stamm von seinem Team, das im neuen Jahr erst einen Sieg geholt hat.

"Brauchen ein anderes Spiel als letzte Woche"

Intensität, Mut, Überzeugung waren auf der Vorab-Pressekonferenz der Partie wohl auch die drei von Stamm am häufigsten genannten Charaktereigenschaften. Weil der 41-Jährige genau das bei der 1:2-Niederlage seines Teams bei Stuttgart II vermisst hat. Und weil Stamm glaubt, dass es am Sonntag auf Intensität, Mut und Überzeugung ankommt, um die "Sechzger" im eigenen Stadion zu besiegen.

"In der Intensität und Körperlichkeit brauchen wir ein anderes Spiel als letzte Woche", sagte Stamm am Freitag (14. Februar 2025). Und: "Wir hatten nicht die Sicherheit, die wir gegen einen kompakten Gegner brauchen. Unterm Strich geht es um Mut und Überzeugung."

Stamnm: "Unterm Strich geht es um Mut und Überzeugung"

Neuer 1860-Coach noch ungeschlagen

Das Spiel gegen den Gast aus München soll sein Team nun "nutzen, um etwas gutzumachen. Das Spiel letzte Woche war nicht unser Anspruch." Die Bayern kommen allerdings mit ordentlich Selbstvertrauen. Unter dem neuen Trainer Patrick Glöckner verlor 1860 drei Spiele nicht. Glöckner folgte erst Ende Januar auf Argirios Giannikis, der nach drei Niederlagen in Folge und auf Tabellenplatz 14 liegend entlassen wurde. Ex-Chemnitz- und Hansa-Rostock-Coach Glöckner feierte mit seinem neuen Klub einen Sieg bei Viktoria Köln und zwei Remis gegen Ingolstadt und Stuttgart II.

Ex-CFC-Trainer Glöckner trainiert jetzt 1860 München.

Und was erwartet Stamm vom Gegner? "Das ist eine Mannschaft mit sehr guter Intensität, ist losgelöst vom Trainerwechsel sehr kompakt. Da wird uns etwas Ähnliches erwarten wie im Spiel gegen Stuttgart."

Da war sie wieder, die Erinnerung an die schmerzhafte Niederlage in der Vorwoche. Durch die zweite Niederlage im vierten Spiel des Jahres 2025 konnte Dynamos Konkurrenz um die direkten Aufstiegsplätze den Abstand verkürzen. Saarbrücken liegt als Dritter nur noch einen Punkt hinter Dresden, Ingolstadt hat als Vierter vier Punkte Rückstand. Spitzenreiter Energie Cottbus konnte dagegen seinen Vorsprung an der Tabellenspitze auf drei Punkte ausbauen.

Stamm-Selbstkritik: "Fragen, ob der Matchplan richtig war"

Eine Niederlage wie in Großaspach beim Stuttgart-Auswärtsspiel darf sich nicht wiederholen – und da bezieht sich auch der Trainer ein. "Wenn Du sieben, acht Spieler hast, die ihre Level nicht bringen, dann muss ich mich fragen, ob der Matchplan richtig war", erneuert Stamm die bereits direkt nach Abpfiff geäußerte Selbstkritik: "Wenn Du so viele Spieler hast, die nicht performen, musst Du Dich hinterfragen."

Hinspiel-Sieg als zusätzliche Motivation: "Eines der besten Spiele"

Psychologisch bietet Stamm also alles auf, damit Dynamo im Heimspiel gegen die "Blauen" Münchner nicht die dritte Niederlage im neuen Jahr kassiert. Und auch die Erinnerung an den 3:2-Sieg aus dem Hinspiel aktiviert der Coach als motivierenden Faktor. Denn: "Aus dem Hinspiel nehmen wir mit, dass wir über 80 Minuten eines unserer besten Saisonspiele gemacht haben. Da waren wir sehr dominant."

Auch mit Dominanz soll also gegen 1860 der 13. Saisonsieg gelingen. Und natürlich mit: Intensität, Mut und Überzeugung.

Dirk Hofmeister