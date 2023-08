Fußball | Testspiel Dynamo Dresden schlägt Herthas Reserve Stand: 09.08.2023 17:54 Uhr

Dynamo Dresden hat am Mittwoch die DFB-Pokalpause für ein weiteres Testspiel genutzt. Dabei kamen die Sachsen im Duell gegen die Reserve von Hertha BSC zu einem verdienten Sieg.

Die SG Dynamo Dresden hat das Testspiel gegen Hertha BSC II mit 2:0 (1:0) gewonnen. Manuel Schäffler (23.) hatte den Drittligisten in der Walter-Fritzsch-Akademie in Front gebracht. Im zweiten Durchgang erhöhte der eingewechselte Dennis Borkowski (89.) die Führung per Strafstoß. Trainer Markus Anfang nutzte die Partie, um den Akteuren, die beim 3:1 Heimsieg zu Ligaauftakt gegen Bielefeld am Samstag nicht oder nur wenige Einsatzminuten bekommen hatten, Spielzeit zu verschaffen.

Probespieler Berger im Einsatz

Zum Aufgebot der Sachsen gehörte am Mittwochnachmittag auch Tom Berger. Der 22-jährige Mittelfeldspieler trainiert seit Dienstag auf Probe mit der Mannschaft. Berger ist seit Anfang Juli vertragslos, gehörte bis zur vergangenen Saison zur U23 von Werder Bremen. Für den Regionalliga-Vertreter absolvierte der Linksfuß in dieser Spielzeit 27 Partien, erzielte dabei zwei Tore und bereitete vier Treffer vor. Ausgebildet wurde Berger elf Jahre beim VfL Wolfsburg.

Probespieler Tom Berger kam auch zum Einsatz (Archivbild)

