Fußball | 3. Liga Dynamo Dresden löst Vertrag mit Akaki Gogia auf Stand: 31.07.2023 15:31 Uhr

Nach nur einem Jahr ist wieder Schluss für Akaki Gogia bei Dynamo Dresden. Der Offensivspieler beendet seinen zweiten Ausflug an die Elbe bereits ein Jahr vor Vertragsende in "beidseitigem Einverständnis".

Dynamo Dresden hat den Vertrag mit Offensivspieler Akaki Gogia einvernehmlich aufgelöst. Das gaben die Elbestädter am Montag (31. Juli) bekannt. Das Arbeitspapier lief eigentlich noch bis zum 30. Juni 2024.

Becker: "Haben uns das anders vorgestellt"

"Wir bedanken uns an dieser Stelle ausdrücklich bei Akaki Gogia für sein Engagement bei der Sportgemeinschaft. Sicherlich haben sowohl er als auch wir uns seine Rückkehr im vergangenen Jahr hierher anders vorgestellt. Dennoch ging er zu jeder Zeit vorbildlich mit der schwierigen Situation um und stellte sich in den Dienst der Mannschaft", erklärte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Becker.

Nachdem Gogia bereits von 2016 bis 2017 das schwarz-gelbe Trikot trug, kehrte er im August des vergangenen Jahres vom FC Zürich aus der Schweiz in die sächsische Landeshauptstadt zurück. In der abgelaufenen Drittligasaison bestritt der 31-Jährige insgesamt zwölf Partien in der 3. Liga, sowie zwei weitere Spiele im Sachsenpokal.

pm/red