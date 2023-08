Fußball | 3. Liga Dynamo Dresden ist Dauerkarten-Spitzenreiter in Liga 3 Stand: 09.08.2023 14:54 Uhr

Die Heimpartien von Dynamo Dresden sind heiß begehrt. Das zeigte nicht nur das Saison-Auftaktspiel gegen Arminia Bielefeld, sondern lässt sich auch an den verkauften Dauerkarten festmachen.

13.659 Dauerkarten hat Dynamo Dresden in der gerade gestarteten Spielzeit an den Mann, die Frau und alle dazwischen und außerhalb gebracht. Damit konnten die Schwarz-Gelben die Euphorie aus dem Vorjahr noch einmal steigern. Von den Vor-Pandemie-Zeiten, als alle 17.000 angebotenen Saisontickets weggingen, ist man in der sächsischen Landeshauptstadt aber noch ein Stück entfernt.

Wie die SGD am Mittwoch (8.8.2023) auf ihrer Webseite verkündete, kommen die meisten logischerweise aus der Stadt Dresden und dem Umland. Aber es gibt auch einige "Exoten": Die längste Anreise zum Rudolf-Harbig-Stadion hat ein Dauerkartenbesitzer, der Nahe der Schweizer Grenze wohnt, die Person muss 700 Kilometer zurücklegen. Zudem gebe es Inhaber auf Hiddensee, in Kiel, Krefeld, Köln, Rosenheim und Passau.

Halle und Aue im Mittelfeld beim Dauerkarten-Absatz

In einer Auflistung des Internetportals "Liga3-online.de" landet Dynamo Dresden damit wie im Vorjahr auf dem ersten Platz. Dahinter folgen 1860 München (11.700) und Rot-Weiss Essen (11.000), die ebenfalls eine fünfstellige Anzahl an Tickets absetzen konnten.

Der Hallesche FC folgt in der Rangliste mit 2.300 verkauften Dauerkarten auf Rang zehn. 200 Stück weniger gingen bei Erzgebirge Aue über die (virtuelle) Ladentheke. Der ligaweite Schnitt liegt bei knapp 4.500 Dauerkarten.

