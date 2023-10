Fußball | 3. Liga "Dynamo-DNA im Blut" – Neuer Financhef Zimmermann in Dresden vorgestellt Stand: 10.10.2023 17:08 Uhr

Ein gebürtiger Dresdner mit "schwarz-gelbem Herzen" verantwortet künftig den finanziellen Bereich bei Dynamo Dresden. "Verrückte Dinge" sind vom neuen kaufmännischen Geschäftsführer Stephan Zimmermann aber nicht zu erwarten.

Der seit Oktober als neuer Geschäftsführer Finanzen bei Dynamo Dresden tätige Stephan Zimmermann wurde am Dienstag (10. Oktober) offiziell vorgestellt. Der 36-Jährige tritt die Nachfolge von Jürgen Wehlend an, der sein Amt nach zweieinhalb Jahren aus persönlichen Gründen niedergelegt hatte. Zimmermann hatte bis zuletzt den kaufmännischen Bereich bei Zweitligist Wehen Wiesbaden verantwortet. Nun geht er mit "extremer" Vorfreude die "große und herausfordernde Aufgabe" in Dresden an.

Zimmermann seit 17 Jahren Dynamo-Mitglied

Zimmermann ist seit 17 Jahren Mitglied bei Dynamo, besuchte 1995 sein erstes Spiel der SGD und ist familiär in Dresden verwurzelt. "Ich bin hier geboren. Ich freue mich extrem, wieder bei meinem Heimatverein zurück zu sein. Ich fühle mich als Dresdner, da ist die Dynamo-DNA irgendwie im Blut mit drin", erklärte Zimmermann und verwies auf das "enorm große Potenzial und die Wucht bei Dynamo".

Wir haben uns für Stephan Zimmermann (...) nicht zuletzt auch wegen seines schwarz-gelben Herzes entschieden. |

Die Identifikation mit dem Verein sei auch beim Auswahlprozess, insgesamt gab es 43 Bewerbungen für den Posten, entscheidend gewesen. "Wir haben uns für Stephan Zimmermann aufgrund seiner Kompetenzen und nicht zuletzt auch wegen seines schwarz-gelben Herzes entschieden", begründete Michael Ziegenbalg, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, die Personalie.

"Wir wollen nachhaltig handeln"

Nach den stetigen Wechseln auf dem Posten des kaufmännischen Geschäftsführers wolle Zimmermann nun vor allem für "Kontinuität" sorgen. "Wir wollen wieder Vertrauen entwickeln", kündigte er an. "Verrückte Dinge" sind in seinem Verantwortungsbereich aber nicht zu erwarten. Es gelte "weiterhin finanziell solide aufgestellt zu sein. Wir wollen nachhaltig handeln, unser Eigenkapital weiter ausbauen und eine Strategie für die mittelfristige Zukunft entwickeln".

Dynamo strukturiert Geschäftsführung neu

Zimmermann war gemeinsam mit dem neuen Geschäftsführer Kommunikation, David Fischer, verpflichtet worden. Fischer, der aus Saarbrücken gekommen war, hatte seinen Posten bereits im August angetreten. Zuvor hatte der Aufsichtsrat der SGD die Etablierung einer neuen Struktur mit drei Geschäftsführern beschlossen. Ralf Becker verantwortet weiter den sportlichen Bereich.

David Fischer (l.) und Stephan Zimmermann bilden gemeinsam mit Ralf Becker die Geschäftsführung bei Dynamo Dresden.

Mit der Neustrukturierung der Geschäftsführung forciert Dynamo die Stabilisierung der Entwicklung des Gesamtvereins. Ziel ist weiterhin die Rückkehr und anschließende Etablierung in der 2. Bundesliga. Die Voraussetzungen dafür stehen nicht schlecht. Dynamo führt die Drittligatabelle nach zehn Spieltagen mit 22 Punkten an. Am Sonntag (15. Dezember, 13:30 Uhr im Ticker und Audio-Livestream in der SpiO-App) steht die Auswärtspartie beim Überraschungsteam Ulm an. Der Aufsteiger ist mit 20 Zählern aktuell ärgster Verfolger der SGD.

jsc