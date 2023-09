Handball | Champions League Duell der (bisher) Sieglosen: SC Magdeburg gegen RK Celje unter Druck Stand: 26.09.2023 10:20 Uhr

Man kann es getrost das Duell der bisher Sieglosen nennen. Am Mittwoch empfängt der SC Magdeburg im Champions-League-Gruppenspiel RK Celje. Wie der SCM haben auch die Slowenen ihre ersten beiden Spiele vergeigt. Damit die Elbestädter nicht den Anschluss verlieren, ist gegen die Gäste ein Sieg Pflicht.

Viel Zeit zur Analyse bleibt den Handballern des SC Magdeburg nach dem letztendlich bitteren 27:27 im Bundesliga-Duell beim SC DHfK Leipzig nicht, denn bereits am Mittwoch (27. September) geht es für die Mannschaft von Bennet Wiegert auf internationalem Parket weiter.

20:45 Uhr steigt in der GETEC Arena das Gruppenspiel in der Champions League gegen den slowenischen Serienmeister RK Celje Pivovarna Lasko. "Sport im Osten" informiert im Audiostream und per Live-Ticker auf mdr.de/sport und in der "SpiO"-App.

Viele Chancen, viele Fehlwürfe

"Uns fehlt die Killermentalität", stellte SCM-Coach Bennet Wiegert nach dem 27:27 in Leipzig fest. Mit sieben Toren waren die Elbestädter zwischenzeitlich vorn, verloren aber in der zweiten Halbzeit zunehmend den Faden und hatten fast noch Glück, dass es am Ende zum Remis reichte. Das große Manko des SCM: "Wir kreieren Chancen, aber wir finishen dann nicht gut genug."

Nach zwei Niederlagen ist ein Sieg gefragt

Heißt, die Magdeburger leisten sich zu viele Fehlwürfe, was nunmehr gegen RK Celje abgestellt werden muss. Im Vergleich zum vergangenen Jahr, als es von Anfang an in der Gruppenphase der Champions League richtig gut lief, sind die Magdeburger diesmal äußerst schlecht gestartet. Nach einem 28:33 zuhause gegen Veszprem folgte zuletzt beim FC Barcelona die ganz große Ernüchterung: Mit 20:32 wurden die Wiegert-Schützlingen von den Katalaen regelrecht vom Parkett gefegt.

SCM-Trainer Bennet Wiegert war zuletzt mit der Trefferquote seiner Spieler nicht zufrieden.

Slowenen auch noch nicht in Tritt

Wie die SCM-Handballer haben auch die Slowenen ihr ersten beiden Gruppenspiele verloren. Beim dänischen Vertreter GOG Svendborg Gudme hieß es 36:38, danach folgte auf heimischem Parkett ein 29:30 gegen den FC Porto.

Celje spielt 28. Champions-League-Saison

RK Celje wird vom Serben Alem Toskic trainiert und blickt auf eine erfolgreiche Vereinsgeschichte zurück. Bisher konnten Magdeburgs Gäste 26 slowenische Meisterschaften feiern, die letzte davon in der Saison 2022/23. Dazu kommen 22 nationale Pokalsiege. 2004 schaffte Celje mit dem Gewinn der Champions League den bisher größten Erfolg auf internationaler Ebene. In diesem Jahr nimmt Celje zum 28. Mal an der Königsklasse teil.

In der vergangenen Champions-League-Spielzeit schied Rokometni Klub Celje nach einem siebten Platz bereits in der Gruppenphase aus. Aktuell zeichneten sich bei Celje als beste CL-Werfer Mitja Janc mit 15 Toren und der über zwei Meter große Stefan Zabic (11) aus.

jmd