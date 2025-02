Volleyball | Bundesliga DSC erfüllt Pflichtaufgabe gegen Erfurt - Suhl gewinnt fünftes Spiel in Folge Stand: 01.02.2025 20:55 Uhr

Zwei Tage nach der Niederlage in Stuttgart sind die Volleyballerinnen des Dresdner SC gegen Schlusslicht Schwarz-Weiß Erfurt in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Indes feierte der VfB Suhl gegen Münster den fünften Sieg in Folge.

Dresdner SC gewinnt im Schnelldurchgang gegen Erfurt

Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC haben ihre Pflichtaufgabe gegen Tabellenschlusslicht Schwarz-Weiß Erfurt souverän erfüllt und sich vor 2.801 Zuschauern mit 3:0 (25:18, 25:16, 25:16) durchgesetzt.

Zu Beginn der Sätze eins und zwei hielten die noch punktlosen Thüringerinnen phasenweise gut mit. Doch nach kleinen Anlaufschwierigkeiten vor allem im Angriff diktierten dann die Gastgeberinnen mit druckvollem Aufschlagspiel und solider Annahme und Abwehr das Geschehen, während sich bei den Erfurterinnen einige leichte Fehler einschlichen. So konnte es sich DSC-Trainer Alexander Waibl im Verlauf des zweiten und dritten Durchgangs auch leisten, allen Spielerinnen von der Bank Einsatzzeiten zu gewähren.

Nach nur 64 Minuten verwandelte Nathalie Lemmens den dritten Matchball zum verdienten Sieg. Als wertvollste Spielerin des DSC wurde die slowenische Angreiferin Lorena Lorber Fijok ausgezeichnet, die sich mit 13 Punkten auch als erfolgreichste Scorerin erwies.

Siegesserie hält - Suhl gibt gegen Münster nur einen Satz ab

Der VfB Suhl hat in der Volleyball-Bundesliga den fünften Sieg in Folge gefeiert. Diesmal gewann die Mannschaft von Trainer Laszlo Hollosy auf heimischem Parkett gegen den USC Münster mit 3:1 (25:20, 23:25, 25:19, 25:14). Damit behaupteten die Thüringerinnen in der Tabelle Platz vier mit 30 Punkten, einen Zähler vor dem SC Potsdam.

Die Sätze fielen ziemlich klar aus, der erste wurde von den Suhlerinnen mit 25:20 gewonnen. Nur im zweiten Durchgang hatte der VfB gegen Münster einige Schwierigkeiten und musste diesen mit 23:25 abgeben. Danach kamen die Aufschläge wieder besser, das Spiel der Thüringerinnen stabilisierte sich. Demnach wurde der dritte Satz mit 25:19 gewonnen. Die Entscheidung fiel dann im vierten Satz, in dem Suhl zum Schluss fünf Punkte in Folge einfuhr und den anschließenden Matchball zum 25:14 verwandelte.

SpiO/dpa