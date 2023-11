Basketball | Europe Cup Dritter Sieg im Europe Cup! Niners Chemnitz weiter ungeschlagen Stand: 01.11.2023 22:24 Uhr

Dritter Sieg im driitten Spiel! Die Niners Chemnitz haben in einem kampfbetonten Spiel gegen die Heroes Den Bosch die Oberhand behalten und bleiben im Europe Cup weiter ungeschlagen. Mit 77:66 (17:24, 17:10, 21:16, 22:16) holten sich die Chemnitzer beim niederländischen Serienmeister den Sieg.

Herausragender Spieler der Partie war Aher Uguak mit 23 Punkten und fünf Rebounds für die Niners. DeAndre Lansdowne und Wes van Beck steuerten jeweils zwölf Punkte zum Erfolg bei.

Wesley van Beck (Archivbild)

Es war ein beschwerlicher Start für die Niners in die Partie. Während Den Bosch im ersten Viertel 4/6 von der Dreierlinie traf, fiel für die Chemnitzer gar nichts von draußen. Die Gäste konnten beinahe froh sein, dass es nur mit einem 17:24-Rückstand in die erste Viertelpause ging.

Im zweiten Abschnitt blieb die Dreierquote unterirdisch, aber es kam ein wenig mehr Rhythmus ins chemnitzer Spiel. Stück für Stück wurde der Rückstand abgearbeitet und Tylor Ongwae netzte kurz vor der Halbzeit den 34:34-Ausgleich.

Spannung bis zum Schluss

Auch nach der Pause blieb es ein umkämpftes Spiel. Die Niners schafften es nie, sich wirklich abzusetzen. Sobald die Gäste ein bisschen Luft zwischen sich und die Heroes gebracht hatten, kämpften die sich zurück und machten das Spiel wieder eng.

Bis in die Schlussphase hätte das Spiel in beide Richtungen kippen können. MIt ein bisschen Glück und den richtigen Entscheidungen schafften es die Niners aber in der letzten Minute endlich den Deckel drauf zu machen. Schlüsselszene war das Foul an Aher Uguak bei dessen Dreier rund 50 Sekunden vor dem Ende. Uguak netzte alle drei Freiwürfe und setzte die Gastgeber mächtig unter Druck. Lansdowne machten mit seinen Freiwürfen wenig später dann alles klar.

Die Spieler von Niners Chemnitz bilden einen Mannschaftskreis.

Am Ende klingen die elf Punkte Vorsprung deutlicher als es das Spiel hergab. Die Niners können dennoch ihren dritten Sieg feiern und bleiben damit ungeschlagen an der Tabellenspitze in Gruppe H.