Volleyball | Bundesliga Dresdner SC und VfB Suhl starten in ungewisse Saison Stand: 05.10.2023 16:27 Uhr

Zum Start der neuen Spielzeit trifft der DSC auf Potsdam, Suhl empfängt Münster. Doch um den Start der Liga gibt es viele Fragezeichen, auch wenn sich Dresden und der VfB sportlich vorbereiten.

Die neue Saison der Volleyball-Bundesliga startet ungewiss wie selten. Lizenzierungssorgen, Finanzlöcher, Unklarheiten durchwabern die höchste Spielklasse der Frauen. Mittendrin der Dresdner SC und der VfB Suhl.

DSC offensiv trotz Finanzsorgen

Trotz wirtschaftlicher Existenzsorgen in den vergangenen Monaten sind die Volleyballerinnen des Dresdner SC im Angriffsmodus. An diesem Wochenende starten sie mit einer neu formierten Mannschaft in die neue Spielzeit. Mit dem SC Potsdam empfängt der sechsmalige deutsche Meister am Sonnabend zum Auftakt gleich einen der Meisterschafts-Mitfavoriten.

Vor wenigen Wochen erst hatte DSC-Vorstandschef Jörg Dittrich ein finanzielles Defizit von 230.000 Euro eingeräumt, das vor allem aus der Corona-Zeit stamme. Durch die Akquise von neuen Sponsorengeldern in Höhe von 285.000 Euro konnte der Bundesligist gerettet werden und arbeitet an einem Sanierungskonzept. "Unsere Ärmel bleiben auch weiterhin hochgekrempelt, wir sind uns mit unseren Partnern einig, dass wir unseren erfolgreichen Weg fortsetzen wollen", sagte Geschäftsführerin Sandra Zimmermann. Für die neue Saison plant der DSC mit einem Etat von 2,5 Millionen Euro.

Elf statt zwölf oder mehr in Suhl

Auch in Thüringen mangelt es an Geld. Suhl-Trainer Laszlo Hollosy hätte gerne zwölf bis 14 Akteurinnen im Kader. Elf sind es geworden. VfB-Präsident Alexander Mantlik dazu: "Wir können uns nicht mehr Spielerinnen leisten." Die Lizenz ist für das Team aus der Simsonstadt dennoch gesichert. Die Probleme in der Liga beschäftigen den Verein, dennoch hat man sich sportlich verstärkt. Neben der slowenischen Nationalspielerin Eva Pogacar kamen die Mittelblockerinnen Jenny Moser und Jayde Robertsen sowie Außenangreiferin Eleanor Holthaus aus Nordamerika.

Viel Umbruch in Dresden rund um Janiska

Zurück nach Dresden: Nach dem eher unbefriedigenden Halbfinal-Aus in der vergangenen Spielzeit mit einer sehr jungen Mannschaft und vielen Verletzungssorgen wurde erstmals seit 2013 auch das Budget für den Kader angehoben. Und so gab es im Sommer einen Umbruch im Team. Cheftrainer Alexander Waibl lotste mit der serbischen Weltmeisterin Aleksandra Jegdic auf der Libero-Position und der niederländischen Außenangreiferin Hester Jasper zwei ehrgeizige und gestandene Athletinnen vom Konkurrenten Potsdam an die Elbe.



Die Lücken im Mittelblock, die der Wechsel der deutschen Nationalspielerin Monique Strubbe und der US-Amerikanerin Kayla Haneline nach Stuttgart verursachte, konnte der DSC mit der Verpflichtung der belgischen Nationalspielerin Nathalie Lemmens und Tia Jimerson aus den USA schließen. Zu den erfahrensten Leistungsträgerinnen gehören auch weiterhin Kapitänin Jennifer Janiska, die in ihre vierte Spielzeit beim DSC geht, und Zuspielerin Sarah Straube. Doch auch den Nachwuchs lässt man an der Elbe nicht aus den Augen.

"Wir haben eine sehr gute Mischung von jungen und gestandenen Spielerinnen, die idealer nicht sein könnte. Wir verfügen in diesem Jahr über mehr individuelle Qualität und damit steigt auch die der gesamten Mannschaft", sagte Waibl zufrieden und schickt deshalb eine klare Kampfansage an die Konkurrenz: "Wir wollen Meister werden."

VfB kommt mit Schwung aus der letzten Saison

Suhl kam letztes Jahr dank eines tollen Schlussspurts noch in die Playoffs, fertigte im ersten Duell Potsdam mit 3:0 ab, konnte sich aber in der Serie nicht durchsetzen. In den ungewissen Zeiten, die auf die Volleyball-Bundesliga zukommen, scheint es, als würde der VfB sein Ding machen wollen, kleine Brötchen backen und dann vielleicht die Großen ärgern.

dpa/jar