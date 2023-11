Volleyball | CEV Cup Dresdner SC löst Ticket für CEV-Achtelfinale Stand: 15.11.2023 21:52 Uhr

Die Damen des Dresnder SC haben mit einem Sieg im Rückspiel gegen CV Gran Canaria souverän das Achtelfinale im CEV-Cup eingetütet. Das Team von Alexander Waibl siegten in der heimischen Margon Arena mit 3:0 (25:21, 25:15, 25:23) und treffen nun auf den SSC Palmberg Schwerin.

Die DSC Volleys zeigten beinahe über die gesamte Partie eine starke Leistung und ließen sich auch von starken Phasen der Gäste aus Spanien nicht beirren. Beste Scorerin des Matches war Grace Frohling mit insgesamt 15 Punkten auf dem Konto.

Nach einem umkämpften ersten Satz, den die Elbestädterinnen am Ende knapp mit 25:21 gewinnen konnten, lief es im zweiten Satz schon deutlich geschmeidiger. Früh konnte sich das Waibl-Team absetzen und holte mit 25:15 souverän das 2:0.

Einsatzzeit für die "zweite Garde"

„Es war zunächst etwas schwierig für uns, ins Spiel zu finden, da die Spanierinnen mit veränderter Aufstellung antraten. Doch das haben wir zunehmend besser in den Griff bekommen. Nach dem zweiten Satz wollten wir ein paar Körner sparen und einigen Spielerinnen der zweiten reihe einige Einsatzchancen gebe. Das haben sie auch gut gelöst. Am Ende bin ich froh, dass wir das alles so geschafft haben“, sagte der Coach nach dem Sieg.

Alexander Waibl

Denn auch die Spielerinnen der zweiten Reihe machten ihre Sache im dritten Satz gut. Es entwickelte sich zwar ein enger Schlagabtausch, aber letztlich behielt das Team die Nerven und verwandelte direkt den ersten Matchball zum 3:0-Sieg.

Das Hinspiel im Achtelfinale gegen Schwerin steigt am 29. November in Dresden. Eine Woche später (5. Dezember) steht das Rückspiel in Schwerin auf dem Programm.