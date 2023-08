Fußball | 3. Liga Dresdens Julius Kade wechselt in die 2. Bundesliga Stand: 10.08.2023 12:29 Uhr

Beim sächsischen Drittligisten spielte er in den Planungen für die neue Saison keine Rolle mehr. Jetzt zieht es Julius Kade zu seinem früheren Dynamo-Coach Markus Kauczinski in die 2. Bundesliga.

Julius Kade verlässt die SG Dynamo Dresden und wechselt ab sofort zum Zweitligisten SV Wehen Wiesbaden. Das vermeldeten die Sachsen am Donnerstag (10.08.2023). Über die Ablösemodalitäten wurde nichts bekannt, der Vertrag des Mittelfeldspielers bei der SGD war ursprünglich bis 2024 gültig. In Wiesbaden bekommt es Kade mit seinem Ex-Trainer aus Dresdner Zeiten zu tun. "Markus Kauczinski war bereits in Dresden mein Trainer und ich freue mich auf die erneute Zusammenarbeit mit ihm", wird der Mittelfeldmann auf der Homepage zitiert.

Bei Dynamo Dresden Stammplatz verloren

Dynamos Trainer Markus Anfang hatte bereits während der Vorbereitung betont, nicht mehr mit dem 24-Jährigen zu planen. Kade war als Hoffnungsträger vor zwei Jahren von Union Berlin verpflichtet worden, nachdem er zuvor als Leihspieler überzeugen konnte. In der abgelaufenen Spielzeit verlor der Mittelfeldspieler aber seinen Stammplatz und stand in der Rückrunde nur noch in sechs Mal im Kader.

"Er war in den vergangenen Jahren ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft und gehörte in der Aufstiegssaison 2020/2021 zu den absoluten Leistungsträgern. In der vergangenen Spielzeit kam er nicht mehr auf die Einsatzzeiten, die sowohl er als auch wir uns vorgestellt haben. Trotzdem hat er sich stets professionell verhalten", sagte Sportgeschäftsführer Ralf Becker.

rei/pm