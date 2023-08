Fußball | Regionalliga Dreierpack Mergel – Rot-Weiß Erfurt gewinnt Flutlicht-Spektakel gegen Chemie Leipzig Stand: 16.08.2023 22:27 Uhr

Eine tolle Atmosphäre, rassige Zweikämpfe und jede Menge Tore – Rot-Weiß Erfurt und Chemie Leipzig haben sich zum Abschluss des 3. Spieltags einen packenden Schlagabtausch geliefert. Mit dem besseren Ende für die Thüringer, bei denen Artur Mergel mit einem Dreierpack glänzte.

Rot-Weiß Erfurt setzt sich nach dem zweiten Saisonsieg in der oberen Tabellenhälfte fest. Das Team von Fabian Gerber drehte am Mittwochabend (16.08.2023) im heimischen Steigerwaldstadion eine abwechslungsreiche Partie gegen die BSG Chemie Leipzig nach Pausenrückstand und ging mit 4:2 (1:2) als Sieger vom Platz.

Druckvoller Beginn - Surek trifft per Traumtor

Vor der prächtigen Kulisse von über 7.000 Fans agierten beiden Teams von Beginn an druckvoll. Es sollte nur neun Minuten dauern, ehe der Ball das erste Mal im Netz lag. Nach einem überlegten Querpass von Kay Seidemann am Sechzehner zog Artur Mergel trocken ab und versenkte die Kugel im rechten unteren Eck zur Erfurter Führung. Chemie steckte den Rückstand ohne Probleme weg und fand die perfekte Antwort. Florian Brügmanns Flanke von rechts fand den Kopf von Denis Jäpel, der präzise und gegen die Laufrichtung von RWE-Keeper Lukas Schellenberg zum Ausgleich traf (12.).

Auch in der Folge spielten beide Teams mit offenem Visier. Erfurt kam immer wieder über die auffällige rechte Seite von Sidny Lopes Cabral und Seidemann zu vielversprechenden Aktionen. Der Abwehrriegel der Gäste ließ aber keine nennenswerten Chancen zu. Chemie agierte dagegen vor dem gegnerischen Kasten eiskalt und erzielte nach 40 Minuten die durchaus verdiente Führung. Erneut war es Brügmann, der den Ball von rechts hoch in den Sechzehner flankte. Dort nahm Lucas Surek im Rückwartslaufen Maß und brachte die Kugel volley im kurzen Eck unter – Marke "Volltreffer der Woche". Erfurt hatte kurz vor dem Halbzeitpfiff die dicke Chance zum Ausgleich, doch Dennis Mast klärte nach einer Ecke auf der Linie (45.+4).

Rassige Zweikämpfe, wie hier zwischen Erfurts Hajrulla und Chemie Leipzigs Alexander Bury, sorgten für einige Unterbrechungen.

Erfurt dreht nach der Pause auf

"Wir spielen schwach", monierte Erfurts Geschäftsführer in der Halbzeitpause im Interview mit "Sport im Osten". Sieben Minuten nach Wiederanpfiff sollte sich seine Laune aufhellen. Erfurt kam druckvoll aus der Kabine und bekam direkt einen Elfmeterpfiff zugesprochen, nachdem Surek Romarjo Hajrulla im Strafraum zu Fall gebracht hatte. Den fälligen Strafstoß verwandelte Mergel sicher im linken unteren Eck (52.). Angepeitscht von den eigenen Fans, die zwischenzeitlich den Strafraum der BSG mit Tennisbällen eindeckten, drängte Rot-Weiß auf die erneute Führung und wurde wenig später belohnt. Malcolm Badu verarbeitete einen feinen Pass von Maximilian Pronichev perfekt im Strafraum und versenkte den Ball flach zum 3:2 (61.).

Spätestens jetzt war Erfurt das spielbestimmende Team. Chemie konnte sich zeitweise kaum aus der eigenen Hälfte befreien und hatte Glück, nicht noch weiter in Rückstand zu geraten. Der eingewechselte Til Schwarz traf nach einer Ecke nur den Außenpfosten (73.), auch Badu traf statt dem leeren Tor nur Aluminium (75). Wenige Sekunden zuvor hatte Michael Seaton freistehend vor BSG-Keeper Benjamin Bellot vergeben. Chemie drängt in der Schlussphase auf den Ausgleich, für Erfurt ergaben sich Räume zum Kontern. Mergel setzte schließlich den umjubelten Schlusspunkt und traf nach starker Vorarbeit von Caniggia Elva und Robbie Felßberg zum dritten Mal an diesem Abend (90.+5).

Weitere Stimmen zum Spiel

