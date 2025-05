News-Blog Deutsches Turnfest in Leipzig mit Turn-EM gestartet Stand: 27.05.2025 17:02 Uhr

80.000 Athletinnen und Athleten treffen sich beim Internationalen Deutschen Turnfest in Leipzig und schlagen eine einmalige Brücke zwischen Spitzen- und Breitensport. Hier berichten wir live im News-Blog zum Turnfest.

Von MDR SACHSEN

17:02 Uhr | Livestream vom Team-Finale der Männer

Am Dienstag greift die internationale Turn-Elite der Männer ins Geschehen in Leipzig ein. Zunächst mit den Qualifikationen, ehe am Abend im Team-Finale die Europameister gesucht werden. Denn Wettkampf können sie im Livestream bei Sport im Osten verfolgen.

14:30 Uhr | MDR Aktuell Live: Deutsches Turnfest - Sport für alle?

80.000 Sportlerinnen und Sportler, 23 Disziplinen, 750.000 Besucher - das Internationale Deutsche Turnfest macht Leipzig zur Bühne für Spitzen- und Breitensport. Doch es geht um mehr als Medaillen: Inklusion wird hier großgeschrieben. Bei MDR AKTUELL Live sprechen wir mit Audiodeskriptions-Expertin Tomke Koop, wie sie Sport für blinde und sehbeeinträchtigte Menschen erlebbar macht.

14:05 Uhr | Deutsches Frauen-Team überrascht in Leipzig mit EM-Silber

Die deutschen Turnerinnen haben bei den Turn-Europameisterschaften in Leipzig überraschend die Silbermedaille gewonnen. Bei der zugleich als Team-Entscheidung ausgetragenen Qualifikation zum Auftakt der Heim-Titelkämpfe kam das Team im Vierkampf auf 158,396 Punkte. Den Titel sicherte sich wie im Vorjahr Italien mit 161,930 Zählern.

13:30 Uhr | Mehrere Tausend Freiwillige im Einsatz

Mehrere Zehntausend Sportler und 750.000 Besucher feiern von Mittwoch bis Sonntag das Deutsche Turnfest in Leipzig. Damit bei dem Großereignis alles glatt läuft, setzten die Veranstalter auch auf die Hilfe von 3.500 ehrenamtlichen Helfern:

13:00 Uhr | Turn-Bundestrainer Milbradt spricht über DDR-Doping

Der deutsche Turn-Bundestrainer Jens Milbradt hat in Leipzig über Doping in der DDR gesprochen. Ob er während der aktiven Karriere davon gewusst oder geahnt habe, dass Doping im Turnen eine Rolle spielte, antwortete der 56-Jährige der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" am Montag: "Also geahnt ist sicherlich das bessere Wort." Angeführt von der früheren Auswahlathletin Tabea Alt haben seit dem Ende des vergangenen Jahres mehrere ehemalige und aktive Turnerinnen Missstände angeprangert.

Milbradt übernahm den Posten als Cheftrainer im Geräteturnen der Männer im vergangenen November von Valeri Belenki.

Milbradt sieht den Turn-Sport aber nicht zu Unrecht den aktuellen Vorwürfen ausgesetzt. "Absolut nicht. Ich denke, wir leben in einer Welt, in der es völlig legitim ist, über Probleme zu reden", sagte er.

12:30 Uhr | Turn-EM am Montag auf Leipziger Messe gestartet

Im Rahmen des Deutschen Turnfests wird Leipzig zum Zentrum der europäischen Turnelite: Seit Montag laufen die Europameisterschaften auf der Leipziger Messe. Zuletzt war Deutschland mit München 2022 Gastgeber für eine Turn-EM. Insgesamt sind 135 Frauen und 166 Männer aus 37 Nationen am Start. Hier gibt es alle wichtigen Infos zur Turn-EM.

Der MDR überträgt auch ausführlich im Livestream auf sport-im-osten.de, in der SPORT IM OSTEN-App und in der ARD Mediathek.

12:00 | MDR-Doku "Leipzig turnt" in der ARD-Mediathek

Die MDR-Doku "Leipzig turnt! Das Internationale Deutsche Turnfest 2025" stellt Menschen vor, die leidenschaftlich für das größte Breitensport-Event der Welt trainieren. Zu sehen ist die Dokumentation ab sofort in der ARD Mediathek sowie am 27. Mai um 22.10 Uhr im MDR-Fernsehen. Zudem zeigen die ARD Mediathek und das MDR-Fernsehen die Stadiongala am 31. Mai um 20.15 Uhr live.

MDR (sme)/dpa