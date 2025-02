Biathlon | WM in Lenzerheide Deutsche Mixed-Staffel feiert zum Auftakt Bronze Stand: 12.02.2025 15:35 Uhr

Sechs lange Jashre mussten die Deutschen bei Biathlon-Großereignissen auf eine Medaille warten. Am Mittwoch in Lenzerheide endete die schwarze Serie. Schlussläufer Justus Strelow aus Bad Schmiedeberg sicherte Bronze.

Die deutsche Biathlon-Mixed-Staffel mit dem sächsischen Schlussläufer ist zum Auftakt der Weltmeisterschaft im Schweizer Lenzerheide auf Rang drei gelaufen. Beim Sieg des französischen Quartetts feierten Selina Grotian, Franziska Preuß, Philipp Nawrath und Strelow mit elf Nachladern Bronze. Frankreich siegte in der Besetzung Julia Simon, Lou Jeanmonnot, Eic Perrot und Emilien Jacquelin trotz einer Strafrunde von Schlussläufer Jacquelin überlegen. Silber holte Tschechien.

Nur Strelow fehlerfrei

Die deutsche Startläuferin Selina Grotian übergab nach je zwei Nachladern im Liegend- und Stehendanschlag als Sechste mit 19,6 Sekunden Rückstand auf die bereits zu Beginn führenden Französinnen. Preuß hatte nach zwei weiteren Nachladern beim zweiten Staffel-Wechsel als Vierte 54,9 Sekunden Rückstand auf Frankreich. Nawrath musste fünfmal nachladen, Stehend vermied er mit drei Nachladern gerade so die Strafrunde. Nawrath übergab mit 1:31,3 Sekunden Rückstand auf die Spitze auf Schlussläufer Strelow.

Strelow, der auf der Strecke nicht zu den Besten der Welt gehört, dafür aber am Schießstand Weltklasse ist, überzeugte Liegend mit einem fehlerfreien Auftritt. Als Zweiter kam er zum Stehendanschlag und blieb auch hier ohne Fehler. Auf der Schlussrunde wurde er zwar noch vom Tschechen Michal Krcmar überholt. Strelow sicherte aber Bronze ab.

Letzte Medaille 2019

Der bislang letzte deutsche WM-Medaillengewinn in der Mixed-Staffel ist sechs Jahre her: 2019 bei der WM im schwedischen Östersund wurde das DSV-Quartett Zweiter. Damals liefen die mittlerweile zurückgetretenen Vanessa Hinz, Denise Herrmann-Wick, Arnd Peiffer und Benedikt Doll zu Silber. Zuletzt lief es dagegen nicht so gut: Bei der WM 2024 in Nove Mesto wurden die Deutschen Fünfte, bei der Heim-WM in Oberhof 2023 Sechste, bei Olympia 2022 Fünfte, der WM 2021 in Pokljuka Siebte und bei der WM 2020 in Antholz Vierte.