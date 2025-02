Handball | 2. Bundesliga Dessau-Roßlau schenkt Trainer Jungandreas einen Heimsieg zum Geburtstag Stand: 16.02.2025 19:11 Uhr

Mit 26:25 (14:15) gewinnt der Dessau-Roßlauer HV am Sonntagabend gegen den TV Großwallstadt - und beschert Trainer Uwe Jungandreas einen schönen Geburtstag. Die ersten Punkte des Jahres 2025 liegen zu großen Teilen an einer starken Defensive und einem wieder mal gut aufgelegten Torhüter Philip Ambrosius.

Beim 26:25-Sieg der Dessau-Roßlauer stach vor allem deren Defensive hervor, das war schon in der Anfangsphase klar. Sowohl die Biber als auch die Großwallstädter verteidigten einerseits gut und nutzten auf der anderen Seite ihre Chancen nicht. So dauerte es gut zehn Minuten bis etwas Schwung und vor allem mehr Tore ins Spiel kamen. Sowohl der DRHV als auch die Gäste spielten nun schnell aufs gegnerische Tor zu und suchten dort schnell den Abschluss.

Der DRHV rannte dabei lange Zeit einem Rückstand von konstant einem Tor hinterher, den Maxim Schalles für den TVG gut zehn Minuten vor der Halbzeitpause auf zwei Tore erhöhte. 7:9 stand es da aus Sicht der Hausherren. Bis zur Pause glichen die Dessau-Roßlauer zum Stand von 12:12 noch einmal aus, doch mit 14:15 ging es zunächst von der Platte.

Starker Ambrosius hält Punkte fest

Aus der Pause kam der DRHV mit ordentlich Wind: Ein 3:0-Lauf mit starken Paraden Philip Ambrosius' und Torwürfen, die saßen, sorgte mit 16:15 für die erste Führung seit gut 25 Minuten (3:2/7.). Ambrosius war es auch, der maßgeblich zum Erhalt dieser Führung beitrug: Zehn Paraden zeigte er über die gesamte Partie, doch auch seine Kollegen Stefan Hanemann und Jan-Stefan Minerva zeigten eine starke defensive Leistung mit insgesamt elf Paraden.

In der Schlussphase wurde es noch einmal eng: Zwar gingen die Gäste nicht noch einmal in Führung, glichen zwischenzeitlich jedoch immer wieder aus. Weil der letzte DRHV-Angriff nicht in einem Tor mündete und es im Gegenzug noch zum Siebenmeter für die TVG kam, hatten die Gäste in der letzten Minute in Person von Maxim Schalles noch einmal die Chance auf den finalen Ausgleich. Der beste Werfer der Gäste trat an die Linie, doch Ambrosius parierte und rettete Dessau-Roßlau mit dem 26:25-Endstand die ersten Punkte 2025 im ersten Heimspiel des Jahres - und so ein schönes Geschenk zum 63. Geburtstag des Trainers Uwe Jungandreas. Mit diesem Sieg halten die Biber Großwallstadt außerdem in der Liga auf Distanz, sie selbst stehen jetzt auf Rang acht der Tabelle, während die Gäste einen Platz runter auf den 12. Platz rutschen.

npo