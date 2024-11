Fußball-Pokal, Winterauftakt, Handball Das wird ab heute bei SPORT IM OSTEN wichtig Stand: 16.11.2024 07:40 Uhr

Es ist wieder Landespokal-Zeit! Lok Leipzig, Jena, Meuselwitz und Zwickau sind am Ball. Außerdem startet der Wintersport in die Weltcup-Saison und Handball wird auch gespielt. "SPORT IM OSTEN" ist hautnah dabei. Hier gibt es unseren (Live)-Überblick.

Samstag, 16. November

Landespokal im TV, Stream und Ticker

Am Samstag nimmt der Pokal richtig Fahrt auf - auch im MDR: Wir übertragen vier Stunden live im TV und im Stream! Los geht es mit der Konferenz ab 13 Uhr und Empor Glauchau gegen den FSV Zwickau sowie Einheit Rudolstadt gegen Carl Zeiss Jena. Quasi zum Nachtisch servieren wir ab 15 Uhr Budissa Bautzen gegen den 1. FC Lokomotive Leipzig live.



13 Uhr

Sachsenpokal: Empor Glauchau gegen den FSV Zwickau (TV, Stream & Ticker)

Thüringen-Pokal: Einheit Rudolstadt gegen Carl Zeiss Jena (TV, Stream & Ticker)

Thüringen-Pokal: VfR Bad Lobenstein – ZFC Meuselwitz (Ticker)

15 Uhr

Budissa Bautzen gegen den 1. FC Lokomotive Leipzig. (TV, Stream & Ticker)

Skeleton ab 8 Uhr im Stream

Auf der Olympia-Bahn von 2018 in Pyeongchang startet die Skeleton-Saison. Kopfüber stürzen sich die Athletinnen um Hannah Heise in den Eiskanal. Frühaufsteher können den Weltcup-Auftakt ab 8 Uhr bei "SPORT IM OSTEN" im Livestream verfolgen. 12 Uhr rasen die Männern durch den Eiskanal - natürlich auch im Stream bei SpiO.

Sonntag, 17. November

Sachsenpokal im Stream

Den Umzug verhindert: Mit ganz viel Aufwand hat es Tapfer Leipzig geschafft, dass das Pokalspiel gegen Erzgebirge Aue tatsächlich ein Heimspiel bleibt. Der Außenseiter wird alle Hebel in Bewegung setzen, um den Drittligisten zu ärgern. Ob es klappt, sehen Sie am Sonntag ab 13 Uhr im Stream in der SpiO-App und bei sport-im-osten.de. Im Anschluss an dieses Spiel werden die Viertelfinals - im Livestream - ausgelost.

13 Uhr

Sachsenpokal: SV Tapfer Leipzig - Erzgebirge Aue (Stream & Ticker)

Im Anschluss an das Spiel: Auslosung Sachsenpokal-Viertelfinale im Stream.

14 Uhr

Sachsenpokal: VfB Auerbach - Chemie Leipzig (Ticker)

Skeleton ab 8 Uhr im Stream

Noch mal Lust auf Adrenalin zum Frühstück? Die zweiten Rennen vom Skeleton-Auftakt-Weltcup in Pyeongchang stehen an. 8 Uhr starten die Frauen, vier Stunden später die Männer. Beide Rennen zeigt SpiO im Stream.

Handball ab 18 Uhr im Stream

Im Rückspiel der 3. Quali-Runde der European League reisen die Handballerinnen vom Thüringer HC mit einem deutlichen Vorsprung nach Ungarn. Dort geht es gegen Vaci NKSE – SPORT IM OSTEN zeigt die Partie im Livestream.

SpiO