Olympia Das sind Leipzigs Pläne für die Olympischen Spiele

"Berlin+" heißt die Kampagne mit der die Hauptstadt gemeinsam mit fünf Bundesländern die Olympischen Spiele nach Deutschland holen will. Auch Sachsen ist mit der Sportstadt Leipzig dabei.

Mehr als 20 Jahre nach der gescheiterten Olympia-Bewerbung träumt man in Leipzig noch einmal von dem größten Sportereignis der Welt. Gemeinsam mit Berlin und den Bundesländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen will man sich für das Event im Zeichen der fünf Ringe bewerben. Am Dienstag (27. Mai) wurde das Grundkonzept in der Hauptstadt vorgestellt.

Genaues Jahr noch offen

"Berlin+" heißt das Konzept, das die Hauptstadt als Hauptaustragungsort vorsieht. "Wir ergänzen uns mit den vorhandenen Sportstätten. Genau das macht die Nachhaltigkeit aus. Mehr als 90 Prozent der Sportstätten sind heute schon vorhanden und können temporär errichtet werden", sagte Berlins Sportsenatorin Iris Spranger.

Offen blieb weiter, ob man sich für die Spiele 2036, 2040 oder 2044 bewirbt. "Wir machen es so lange, bis es klappt", kündigte der Sächsische Staatsminister des Innern, Armin Schuster, an. Er vertrat Leipzig und Markkleeberg bei der Präsentation im Berliner Olympiastadion.

Armin Schuster, CDU, Innenminister von Sachsen, Iris Spranger, SPD, Innensenatorin Berlin, Kai Wegner, CDU, Regierender Bürgermeister von Berlin, Dietmar Woidke, SPD, Ministerpräsident von Brandenburg, Manuela Schwesig, SPD, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern und Daniel Günther, CDU, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein bei der Pressekonferenz zur der Bewerbung Berlins für die Olympischen Sommerspiele im Olympiastadion in Berlin.

Auch Athletendorf in Leipzig geplant

Als Wettkampfstätten sind der Kanupark Markkleeberg, die neue Messe, der Kohlrabizirkus und das Sportforum im Zentrum der Stadt vorgesehen. Dieses Areal soll laut Beschluss des Leipziger Stadtrates umfangreich umgebaut werden. Geplant ist unter anderem die bestehende Quarterback-Immobilien-Arena, Heimstätte des Handball-Bundesligisten SC DHfK Leipzig auf 12.000 Plätze zu erweitern, aber auch eine zusätzliche Ballsporthalle mit 5.000 Plätzen zu bauen. In der Innenstadt könnten ebenfalls "innovative Formate in besonderem Ambiente" stattfinden.

Neben den Wettkampfstätten soll in Leipzig auch ein Satellitendorf für die Teilnehmenden der Olympischen und Paralympischen Spiele geschaffen werden. Dies soll auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Mockau entstehen und Platz für etwa 2.300 Athleten und Athletinnen bieten. Im Nachgang der Spiele soll es als "in dringend benötigten, sozialverträglichen Wohnraum umgewandelt" werden, wie die Stadt Leipzig verkündet.

Leipziger Sportgrößen voller Vorfreude

Dass der Stadtrat in der Vorwoche den Rahmenplan für das Stadionumfeld beschlossen hatte, stößt bei Karsten Günther auf viel Zuspruch. Es habe ja auch lange genug gedauert. "Nach fünf Jahren Überzeugungsarbeit haben sich jetzt alle dazu committet. Damit können wir endlich im Konzert der Großen auch mitreden und werden wieder konkurrenzfähig, wenn es um die Vergabe von Welt- und Europameisterschaften und so weiter geht. Gleichzeitig schafft das natürlich gute Voraussetzungen, um auch als Co-Gastgeber von Olympische Spielen ins Rennen zu gehen. Das ist ganz klar", erklärte der Manager der SC-DHfK-Handballer.

Auch beim ehemaligen Kanuten und zweifachen Weltmeister Jan Benzien steigt die Vorfreude alleine beim Gedanken an die Spiele in seiner Wahlheimat. "Ich habe das olympischen Flair mitbekommen, als sich Leipzig für die Olympischen Spiele beworben hatte. Diesen Hype, den wir damals hier hatten, den ich als Sportler wahrnehmen durfte, den wünsche ich mir wieder."

Leipzig wirbt mit kurzen Wegen und innovativem Transport

Ebenfalls Teil des Leipziger Konzepts sind "emissionsarme Mobilität" und "neue Wegeverbindung für sportliche Betätigung en passant". Neben der S-Bahn und Tram soll ein neuer Fahrradweg - im Marketingsprech "Cycle Highway" - den Leipziger Norden (Neue Messe) mit der Innenstadt und dem Süden (Markkleeberg) verbinden. Zudem ist eine "Olympic Lane" für autonomes Fahren auf der B2 geplant.

Innerdeutsche Konkurrenz

Aber nicht nur Berlin und seine Mitstreiter wollen erstmals seit 1972 wieder die Olympischen Spiele nach Deutschland holen. Auch München, Hamburg und die Region Rhein-Ruhr haben entsprechende Konzepte erarbeitet, die sie dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) vorlegen. Der DOSB will dann bis Spätsommer 2026 entscheiden, mit welchem Konzept er in die Olympiabewerbung gehen will.

