Fußball | Bundesliga "Das ist unangenehm" – RB Leipzig am Sonntag in Heidenheim

Wie gut hat RB Leipzig die bittere Champions-League-Niederlage gegen Turin weggesteckt? Eine erste Antwort gibt es am Sonntag. Beim 1. FC FC Heidenheim brauchen die Leipziger die Tugenden, die Coach Rose immer wieder in seinem Team vermisst.

Die Mittwochs-Niederlage in der Champions League tut auch zwei Tage später noch weh. Zumindest bei RB-Trainer Marco Rose: "Das ist ein Spiel, das emotional noch in den Kleidern hängt", blickte Rose am Freitag (04.10.2024) auf das 2:3 gegen Juventus Turin nach 2:1-Führung in Überzahl zurück. "Wir haben da ein Spiel verloren, in einer Art und Weise, wie wir es nicht hätten verlieren müssen."

Frank Schmidt führte Heidenheim in die Bundesliga und nach Europa.

Heidenheim feiert ersten Europapokal-Erfolg

Als Aufbaugegner für die geschundene Seele soll RB nun am Sonntag (15:30 Uhr im Audio-Livestream und SpiO-Ticker) der 1. FC Heidenheim dienen. Aufbaugegner und Heidenheim? Das passt nicht recht zusammen. Der FCH ist in seine zweite Bundesliga-Saison noch besser gestartet als vergangenes Jahr, zudem durften die Kicker von der Ostalb am Donnerstag in der Conference League ihren ersten Sieg auf europäischer Bühne feiern (2:1 gegen Ljubljana). Zudem dürfte das Team von Trainerlegende Frank Schmidt auf Wiedergutmachung brennen – der heimstarke FCH verlor sein letztes Duell im April gegen RB mit 1:2.

RB-Coach Rose: "Das ist unangenehm"

"Wenn Du dort was holen willst, musst Du bereit sein", blickt Rose auf das Auswärtsspiel bei den Schwaben. Besonders bei ruhenden Bällen ist Heidenheim Spitze, nur Leverkusen ist in der Liga aus Standardsituationen gefährlicher. Das weiß auch Rose: "Nach wie vor ist es der Eckball, der Freistoß, aber auch Flanken. Dazu eine starke rechte Seite mit viel Tempo", beschreibt der Leipziger Coach die Stärken seines kommenden Gegners. "Das ist unangenehm. Wir brauchen eine richtig gute Leistung, müssen uns wehren und die Zweikämpfe annehmen."

Marco Rose: "Brauchen richtig gute Leistung"

Heidenheimer Rotationen

Die erstmalige Dreifachbelastung aus Bundesliga, Europapokal und DFB-Pokal geht FCH-Coach Schmidt mit viel Rotation an. Sieben Spieler, so hat Rose gezählt, habe sein Gegenüber allein im letzten Spiel ausgetauscht: "Entsprechend wird er auch am Sonntag viel frisches Personal bringen. Das ist sehr clever."

Drei gute Nachrichten für RBL

Erste gute Nachricht für RB: Gegen die Heidenheimer Standardstärke scheinen die Leipziger gewappnet, in dieser Saison kassierte die Mannschaft noch kein Gegentor nach ruhendem Ball – überhaupt hat das Rose-Team die stabilste Abwehr. Zweite gute Nachricht: Anders als Heidenheim kennt man sich am Cottaweg gut aus mit Mehrfachbelastungen, hat den Kader entsprechend aufgestellt. Und dritte gute Nachricht für RB: Coach Rose kann personell fast aus dem Vollen schöpfen, es gab keine neuen Verletzungen.

Ganz zufrieden kann Rose trotzdem nicht sein – und auch das hat mit dem Turin-Spiel zu tun. Die Frage nach den Baustellen beantwortet der Coach damit, dass sein Team sich nicht so schnell weiterentwickelt wie gewünscht: "Da reden wir von Leistungskonstanz, davon, ein Spiel zu Ende zu bringen, ein Spiel zu killen, von Ergebniskonstanz."

Keine Pause für Raum: "Mentalitätsspieler"

Als Positivbeispiel nennt der Coach Abwehr- und Außenbahnspieler David Raum: "Er gibt uns ein Stück, das uns manchmal abgeht", lobt Rose seinen Nationalspieler. "Diese letzten fünf Prozent, diese Galligkeit, jeden Zweikampf zu führen und anzunehmen, auch wenn er nicht alles richtig macht." Und deshalb wird Raum mit hoher Wahrscheinlichkeit auch am Sonntag in der Startelf stehen: "David braucht keine Pause. Vielleicht braucht er sie, aber ich gebe sie ihm nicht."

David Raum (re.) - bereitet er wieder ein Sesko-Tor vor?

RB kann Rekordserie ausbauen

In Heidenheim kann RB nicht nur das nach der Mittwoch-Niederlage durchgeschüttelte Selbstbewusstsein wieder aufbauen. Die Leipziger können auch die eigene Rekordserie ausbauen: Seit 16 Spielen sind die Leipziger in der Bundesliga ungeschlagen, seit über sieben Monaten verlor da Rose-Team nicht. Zudem ist der TabellenDritte neben den Bayern als einziges Team in dieser Saison noch ohne Bundesliga-Niederlage.

Dirk Hofmeister