Fußball und Boxen Das ist die Woche bei SPORT IM OSTEN

Das ist die Woche bei SPORT IM OSTEN

Mit dem Start des DFB-Pokal sind auch die Fußball-Bundesligisten zurück im Pflichtspielmodus. Die anstehende Woche ist schon wieder vollgepackt mit dem runden Leder. Außerdem fliegen in Magdeburg mal wieder die Fäuste. Es geht um das begehrte Hüftgold. Hier gibt es einen Überblick über die Liveaktivitäten von SPORT IM OSTEN.

Neben dem Erst-Runden-Duell im DFB-Pokal zwischen den Kickers Offenbach und dem 1. FC Magdeburg (Montag, 19. August, ab 18:00 Uhr Live im SpiO-Ticker und im Audiostream) bietet auch die restliche Woche ein fulminantes Rahmenprogramm für Fußball-Fans.

Englische Woche in der Regionalliga

Kaum Zeit zum Durchatmen haben etwa die mitteldeutschen Viertligisten. Während die sächsischen Vertreter am Wochenende spielfrei hatten, war der Hallesche FC im DFB-Pokal gefragt, Rot-Weiß Erfurt und der ZFC Meuselwitz mussten im Thüringenpokal ran.

Ab Dienstag rollt der Ball aber schon wieder in der Regionalliga Nordost. In Westsachsen kommt es zum Duell zwischen Zwickau und Plauen, einen Tag später treffen die ehemaligen Drittligisten Carl Zeiss Jena und Chemnitzer FC aufeinander. Alle Partien gibt es wie gewohnt im Ticker, dazu gibt es von Jena gegen Chemnitz einen Livestream.

Die Spiele des 4. Spieltages in der Übersicht



Di., 20. August 2024



18:30 Uhr:

ZFC Meuselwitz - F.C. Hertha 03 Zehlendorf (Ticker)



19:00 Uhr:

FSV Zwickau - VFC Plauen (Ticker)

Hertha BSC II - FC Rot-Weiß Erfurt (Ticker)

Hallescher FC - VSG Altglienicke (Ticker)



Mi., 21. August 2024



19:00 Uhr:

FC Carl Zeiss Jena - Chemnitzer FC (Ticker & Livestream)

FC Viktoria 1899 Berlin - 1. FC Lokomotive Leipzig (Ticker)

FC Eilenburg - FSV 63 Luckenwalde (Ticker)

BSG Chemie Leipzig - BFC Dynamo (Ticker)





Und am Wochenende geht es dann "regulär" weiter. Den Auftakt machen Rot-Weiß Erfurt und der FSV Zwickau am Freitag. Am Samstag gibt es die Partie von Plauen gegen Jena live bei SPORT IM OSTEN im MDR FERNSEHEN. Den Abschluss des Regionalliga-Wochenendes bildet unter anderem das "Freundschaftsspiel" zwischen Lok Leipzig und dem Halleschen FC. Das Spiel gibt es im SpiO-Livestream.

Die Spiele des 5. Spieltages in der Übersicht



Fr., 23. August 2024



19:00 Uhr:

FC Rot-Weiß Erfurt - FSV Zwickau (Ticker)



Sa., 24. August 2024



13:00 Uhr:

Greifswalder FC - ZFC Meuselwitz (Ticker)



15:00 Uhr:

VFC Plauen - FC Carl Zeiss Jena (Ticker & TV-Übertragung)



So. 25. August 2024



13:00 Uhr:

F.C. Hertha 03 Zehlendorf - BSG Chemie Leipzig (Ticker)

FC Eilenburg - FC Viktoria 1899 Berlin (Ticker)

1. FC Lokomotive Leipzig - Hallescher FC (Ticker & Livestream)



16:30 Uhr:

Chemnitzer FC - SV Babelsberg 03 (Ticker)

Sachsenduell in der 3. Liga

Eine Liga weiter oben kommt es am 3. Spieltag pünktlich zum Start des Wochenendes im Erzgebirgsstadion zum innersächsischen Kräftemessen zwischen Erzgebirge Aue und Dynamo Dresden. Während dem Team aus Elbflorenz die Generalprobe mit einem kleinen Pokalcoup gegen Düsseldorf gelungen ist, hingen bei den "Veilchen" nach dem Ausscheiden im Pokal die Köpfe etwas nach unten. Beide Teams sind perfekt in die Saison gestartet und so kommt es am Freitag zum Duell des Zweiten gegen den Ersten.

Fr., 23. August 2024:



19:00 Uhr:

Erzgebirge Aue - Dynamo Dresden (Ticker & Audiostream)

Zweikampf zwischen Stefan Kutschke (30, Dresden) und Boris Tashchy (14, Aue).

RB Leipzigs Start in die Bundesligasaison

Auch die höchste deutsche Spielklasse gibt sich am Wochenende die Ehre. Die Jagd auf Meister Bayer Leverkusen ist eröffnet. Auch RB Leipzig will da natürlich ein Wörtchen mitreden. Nach dem ungefährdeten Sieg im DFB-Pokal bei Drittligist Essen empfängt die Elf von Coach Marco Rose im Auftaktspiel einen der großen Pokal-Verlierer - den VfL Bochum.

Sa., 24. August 2024:



15:30 Uhr:

RB Leipzig - VfL Bochum (Ticker & Audiostream)

Lois Openda (17, RB Leipzig) gegen Bochums Bernado (Archiv).

Königsblau zu Gast in Magdeburg

Auch in der 2. Bundesliga wird natürlich gekickt. Im Bundesliga-Unterhaus ist dem 1. FC Magdeburg der Saisonstart geglückt. Mit vier Punkten aus zwei Spielen steht das Team von Trainer Christian Titz in der oberen Tabellenregion und empfängt am Sonntag mit dem FC Schalke 04 ein ehemaliges fußballerisches Schwergewicht in der heimischen Avnet Arena.



So., 25. August 2024:



13:30 Uhr:

1. FC Magdeburg - FC Schalke 04 (Ticker & Audiostream)

Magdeburgs Martijn Kaars jubelt nach seinem Tor zum 0:1 gegen Braunschweig.

Boxen: Roman Fress kämpft um den International-Titel

Das Leder nicht an den Füßen, sondern an den Händen haben die Kämpfer, die am Samstag in Magdeburg beim Kampfabend des heimischen SES-Boxstalls in den Ring steigen. In der neuen Wolfgang-Lakenmacher-Halle geht es für Roman Fress im Cruisergewicht um die WBC-International-Championship gegen Yasin Basar.

Zudem geht es für Trainer-Sohn Marlon Dzemski um die Deutsche Meisterschaft im Super-Weltergewicht. Auch Michael Eifert, der sich vor über einem Jahr durch den Sieg gegen den kanadischen Ex-Weltmeister Jean Pascal für einen WM-Kampf empfohlen hat, wird in Magdeburg zu einem Aufbaukampf in den Ring steigen.

SPORT IM OSTEN berichtet in dieser Woche ausführlich von dem Event. Los geht es mit der Pressekonferenz am Mittwoch (Livestream) über das Wiegen am Freitag (Livestream) bis zum Kampfabend am Samstag. Dieser ist ab 22:15 Uhr auch im MDR FERNSEHEN zu sehen.

