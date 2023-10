Fußball | Regionalliga Chemnitzer FC weiter im Verletzungspech Stand: 12.10.2023 16:36 Uhr

Es passierte bei einem Laufduell in Zwickau: Eigengewächs Niclas Walther knickte um und wird seinem Chemnitzer FC in den nächsten Wochen fehlen.

Regionalligist Chemnitzer FC hat sich den 2:1-Sieg in Zwickau teuer erkauft. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, zog sich Niclas Walther einen Anriss des vorderen Syndesmosebandes zu.

Bei Laufduell umgeknickt - sechs Wochen Pause

Der 21-jährige Außenverteidiger wird damit gut sechs Wochen nicht zur Verfügung stehen. „Die Verletzung von Niclas schmerzt uns sehr. Er hat in dieser Saison erst ein Spiel verpasst. Doch wir werden versuchen, seinen Ausfall bestmöglich zu kompensieren", erklärte Coach Christian Tiffert. Walther musste beim Spiel in Zwickau in der 75. Minute vom Rasen, nachdem er bei einem Laufduell an der Seitenlinie umgeknickt war. Zuvor hatte er nur beim 1:6 in Rostock verletzungsbedingt gefehlt.

pm/red