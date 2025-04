Fußball | Regionalliga Chemnitzer FC baut Ungeschlagen-Serie bei Altglienicke aus Stand: 27.04.2025 15:28 Uhr

Gegen die VSG Altglienicke blieb der Chemnitzer FC zum sechsten Mal in Folge ohne Niederlage. Die Entscheidung zugunsten der "Himmelblauen" fiel schon in der ersten Halbzeit.

Der Chemnitzer FC hat bei der VSG Altglienicke mit 2:0 (2:0) gewonnen. Schon in der dritten Minute sorgte Manuel Reutter mit seinem Debüt-Tor im CFC-Trikot für die Führung. In der Folge entwickelte sich eine muntere Regionalliga-Partie, in der die Gäste insgesamt etwas gefährlicher und zielstrebiger wirkten. Daniel Adamczyk musste nur einmal ernsthaft eingreifen, als er gegen den eingewechselten Eren Öztürk im Eins-gegen-Eins klärte. Nach 35 Minuten erhöhte Torjäger Dejan Bozic mit seinem neunten Saisontreffer auf 2:0. Dem Tor ging ein sehenswerter Spielzug über die linke Seite voraus.

Chemnitz in Halbzeit 2 souverän

In der zweiten Hälfte übernahm Altglienicke – wie schon im ersten Durchgang – zunächst die Initiative. Ernstzunehmende Chancen ergaben sich jedoch nicht. Chemnitz stand defensiv sehr stabil und lauerte auf die Entscheidung. Ab Mitte der zweiten Hälfte verflachte die Partie und die "Himmelblauen" brachten den Vorsprung souverän über die Zeit.

Gegen die Chemnitzer Defensive fand Altglienicke am Sonntag kein Mittel.

Für die Männer von Trainer Benjamin Duda war der Erfolg in Berlin das sechste Ligaspiel in Serie ohne Niederlage. Die bislang letzte Niederlage kassierten die "Himmelblauen" Mitte März ebenfalls in Berlin. Damals unterlagen die Chemnitzer Hertha Zehlendorf mit 0:1. Mit dem Sieg hat der CFC wieder Platz sieben in der Tabelle übernommen.