Fußball | Regionalliga Chemnitz zum Sachsenderby bei Lok - Teams der Stunde in Zwickau Stand: 01.03.2024 09:35 Uhr

Nach fünf Nachholpartien in der Woche steht in der Fußball-Regionalliga am Wochenende der reguläre 23. Spieltag auf dem Programm. In Leipzig steigt ein Sachsenderby, der FSV Zwickau fordert den Dritten Cottbus.

Die Tabelle in der Fußball-Regionalliga lässt sich langsam aber sicher wieder besser lesen. In der Woche sorgten fünf Nachholbegegnungen dafür, dass sich die Vereine im Klassement zumindest eine Spur angenehmer vergleichen lassen. Große Unterschiede gibt es immer noch. Ein Quintett hat 23 Partien absolviert. Auf erst 20 kommt die BSG Chemie Leipzig.

Eilenburg hofft auf nächste Überraschung

Den Auftakt macht der FC Eilenburg am Freitag (19:00 Uhr). Nur drei Tage nach dem überraschenden 1:1 gegen den FC Carl Zeiss Jena geht es erneut im Ilburg-Stadion zur Sache. Diesmal will das Team von Sascha Prüfer dem Tabellenfünften Viktoria Berlin ein Bein stellen.

Lok empfängt den CFC

Eines von zwei mitteldeutschen Derbys am Wochenende wird in Leipzig-Probstheida angepfiffen. Das Aufeinandertreffen des 1. FC Lok Leipzig gegen den Chemnitzer FC überträgt "Sport im Osten" live am Sonnabend ab 16:00 Uhr im MDR Fernsehen und in der SpiO-App. Die ehemaligen Lok-Teamkollegen Djamal Ziane und Robert Zickert treffen aufeinander und dürften sich auch manches direkte Duell liefern.

Zickert rechnet mit vielen Zweikämpfen und will Ziane neutralisieren

Im gemeinsamen "SpiO-Talk" am Donnerstag sagte CFC-Verteidiger Robert Zickert: "Ich werde alles dafür tun, dass Djamal am Samstag kein Land sieht. Ich weiß, dass das wieder ein sehr aufwendiges Spiel wird für uns beide mit vielen Zweikämpfen. Ich werde alles probieren, um ihn gut wegzuverteidigen". Ziane gibt zu, dass sein Kumpel nicht gerade sein Lieblingsgegenspieler ist.

Sein Team kam nach dem Trainerwechsel von Almedin Civa zu Tomislav Piplica mit zwei Siegen in Folge wieder in die Spur: "Wir mussten ein anderes Gesicht zeigen. So wie wir zuletzt dastanden, das ist nicht unser Anspruch. Der Trainerwechsel hat vielleicht beim letzten auch noch einmal ein paar Körner freigesetzt oder Feuer entfacht. Der neue Coach hat ein, zwei Sachen verändert." 118 Mal standen Ziane und Zickert von 2015 bis 2020 gemeinsam für Lok auf dem Platz. Der Kontakt mit dem ebenfalls in Leipzig lebenden CFC-Abwehrspieler sei immer noch "sehr gut", berichtet Djamal Ziane.

Jena gegen formschwaches Hertha BSC II

Bereits ab 13:00 Uhr am, Sonnabend empfängt der FC Carl Zeiss Jena die U23 von Hertha BSC. Die Thüringer ärgerten sich zuletzt über den späten 1:1-Ausgleich von Eilenburg. Der verhinderte den zweiten Sieg in Folge unter dem neuen Trainer Henning Bürger. Die Gäste konnten in den jüngsten fünf Auftritten gerade einmal ein Pünktchen ergattern.

Teams der Stunde Zwickau und Cottbus im Duell

Im MDR-Livestream zeigen wir am Sonntag ab 13:00 Uhr die Begegnung des FSV Zwickau gegen den FC Energie Cottbus: Ex-Zweitligist gegen Ex-Bundesligist. Eine Partie mit Seltenheitswert. In den vergangenen 25 Jahren gab es nur drei Aufeinandertreffen. 1997 trennte man sich in der 2. Liga im alten Zwickauer Westsachsenstadion 0:0. Jens Härtel, Thomas Hoßmang, Ede Geyer und Karl-Heinz Körbel waren damals mit dabei.

Cottbus-Libero Thomas Hoßmang beim Zweitliga-Spiel 1997 in Zwickau.

In der GGZ-Arena treffen die beiden Teams der Stunde aufeinander. Besser als der FSV und Energie schnitt keiner in den jüngsten fünf Partien ab. Cottbus gewann fünf Mal in Folge, der FSV verlor in dieser Zeit nur einmal. Deshalb kann das Team von Rico Schmitt die Herausforderung Cottbus nach schwierigem Saisonstart auch relativ entspannt angehen. Die Gastgeber hoffen auf 7.000 Zuschauer.

Chemie kann Eilenburg helfen

Der künftige Nachholspezialist BSG Chemie Leipzig ist am Sonntag (13:00 Uhr) zu Gast beim Vorletzten Berliner AK. Mitte Februar gewann die BSG 3:2 bei Schlusslicht Hansa Rostock II. Wiederholt sie diesen Erfolg und hilft damit dem FC Eilenburg? Der hat drei Punkte Vorsprung und das bessere Torverhältnis vor den Moabitern, die noch eine Partie in der Hinterhand besitzen. Derzeit steht die Mannschaft von Volkan Uluc, der einst auch ein Gastspiel in Leutzsch gab, auf dem 17. Platz. Der wäre ein Abstiegsplatz, wenn der Hallesche FC aus der 3. Liga absteigt.

Thüringen-Derby: RWE hofft auf Revanche

Rund 113 Kilometer sind es von Erfurt bis Meuselwitz. Am Sonntag dürften sich einige Rot-Weiß-Fans auf den Weg machen zum Thüringen-Derby (13:30 Uhr) in Zipsendorf. Der ZFC braucht im Kampf um den Klassenerhalt jeden Punkt. Das 1:4 am Mittwoch bei Lok verlängerte die Bilanz auf nun acht Partien ohne Sieg. Erfurt hat mit Ab- und Aufstieg nichts mehr zu tun. Die Elf von Fabian Gerber hofft auf doppelte Revanche: Für die 1:2-Heimpleite in der Liga und das Aus nach Elfmeterschießen im Thüringenpokal.



cke