Fußball | Regionalliga Chemie Leipzig mehrere Wochen ohne Abwehrspieler Harant Stand: 13.10.2023 10:19 Uhr

Chemie Leipzigs mit Vorfreude erwartetes Freundschaftsspiel gegen Eintracht Frankfurt wird von zwei Verletzungen überschattet. Während Kapitän Benjamin Bellot schon in der kommenden Woche wieder auf dem Platz stehen soll, droht Abwehrspieler Philipp Harant bis zur Rückrunde auszufallen.

Chemie Leipzig muss in den nächsten Wochen den Ausfall von Philipp Harant verkraften. Der Innenverteidiger zog sich beim 4:2-Erfolg am vergangenen Wochenende gegen den ZFC Meuselwitz einen Innenbandriss im Knie zu. Anfangs war ein Kreuzbandriss befürchtet worden, wie der Regionalligist am Freitag (13. Oktober) mitteilte.

Dennoch wird Harant die nächsten Wochen ausfallen und voraussichtlich erst in der Rückrunde wieder zur Verfügung stehen. Der 24-Jährige gehört in dieser Saison zum Stammpersonal von BSG-Trainer Miroslav Jagatic und verpasste bis zu seiner verletzungsbedingten Auswechslung in Meuselwitz keine Pflichtspielminute.

Bellot fehlt gegen Frankfurt

Auch Kapitän und Torwart Benjamin Bellot ist aus dem Duell gegen den ZFC nicht unbeschadet herausgegangen und hat sich eine Überdehnung der Bänder am Knöchel zugezogen. Damit fehlt er auch am Freitagabend im Freundschaftsspiel gegen Eintracht Frankfurt. Für das Heimspiel nächste Woche gegen Eilenburg soll er aber wieder fit sein.

Bury und Mäder zurück im Training

Dagegen befindet sich Mittelfeldmotor Alexander Bury nach seinem Knochenmarksödem seit dieser Woche wieder im Aufbautraining und soll demnächst wieder mit der Mannschaft trainieren. Auch Außenspieler Janik Mäder wird nach seiner Knöchelverletzung aus dem Auswärtsspiel in Zwickau bald wieder auf dem Platz stehen können.

red/pm